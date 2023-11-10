23條立法｜鄧炳強：應對間諜條文與時並進 料再招美西方抹黑

保安局局長鄧炳強表示，《基本法》23條立法的公眾諮詢工作非常重要，亦必須有充足諮詢，但認為以 「白紙草案」即不設前提的形式收集意見，並非最有效率，市民應明白法例原則及規管範圍，提出不同意見，再交由法律專家草擬條文，才對香港最有利。 他又表明針對間諜行為的條文要與時並進。



鄧炳強又預期的23條的立法工作會招來美西方的抹黑，並表明任何所謂「制裁」，對盡忠職守的人沒有任何效果或影響，也絕對無阻立法工作。



（歐嘉樂攝）

鄧炳強接受報章訪問時表示，有關立法工作除參考2003年推出的草案外，因應目前香港所面對的國家安全風險與當年大有不同，特區政府會檢視2019年黑暴所發生的事情，以及將來香港可能面對的風險，確保法例有足夠能力應對，會參考內地及世界各地的相關法例，包括英國、美國、加拿大、澳洲、新加坡等國的都會參考。

防間諜行為 條文必與時並進

他指，某些亂港分子透過文化、藝術包裝，對抗政府，煽動對特區政府的仇恨，對有關軟對抗行為須全力迎擊，並舉例指，一些「黃店」在店內掛滿讚美黑暴、支持黑暴的海報，釋放對政府的仇恨，早前有人歪曲捐贈器官精神，煽動他人取消器官捐贈登記等，都是企圖製造矛盾，甚至煽動市民對中央和特區政府的仇恨。

至於間諜行為對香港及國家安全構成的風險，鄧炳強表示，現行針對間諜行為的香港法例均是很久以前制訂，主要針對防止有人到軍事設施拍照、畫圖等情況，已無法有效打擊現今的各式各樣的間諜行為，因此《基本法》23條的立法條文必然會「與時並進」。