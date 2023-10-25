施政報告2023｜23條明年立法　民主黨：需向市民解釋與國安法分別

《施政報告》建議明年內完成《基本法》23條立法，民主黨認為政府需要向市民解釋23條及《港區國安法》的分別，才可以推展立法工作。民主黨又說，看不到《施政報告》有在保留香港獨特性上著墨，被問到有否感覺建議不被看在眼內，中委冼卓嵐說是否採納就要交由政府決定，有些政策建議是有被納入報告。



冼卓嵐：需向市民解釋23條及國安法分別

《施政報告》提出，明年內完成基本法23條立法。行政長官李家超說23條立法正是《基本法》訂明的憲制責任，2003年時沒成功立法，是因為「沒辦法讓人理解立法正面影響」，今次會讓大家知道明白最終立法帶到甚麼影響。

民主黨今天（25日）召開記者會回應《施政報告》，中委冼卓嵐表示，政府需要向市民解釋23條及《港區國安法》的分別，才可以做立法工作。

感《施政報告》瑣碎 未見保留香港獨特性

冼卓嵐又說，疫後第一份《施政報告》，市面面對經濟復甦、人才流失、資金流失等困難，但《施政報告》欠缺一個好重要的方向，亦未見保留香港獨特性的範疇。他指過去香港是一個中西匯聚的地方，如何保留香港獨特性，令經濟或社會發展非常重要。他續指感覺報告所有政策或建議都十分瑣碎，瑣碎到如何運送機場行李等，而特首李家超經常提到施政希望讓香港市民有幸福感，但《施政報告》中「唔係太睇得到個幸福感」。

冼卓嵐又認為，李家超在施政報告結語提到有人「唱衰」香港，但他認為港人面對困境時，感到氣餒十分正常，李家超理應多加鼓勵市民。

民主黨今天（25日）召開記者會回應《施政報告》，出席的包括主黨沙田區議員周曉嵐。（廖雁雄攝）

《施政報告》發表前新生嬰無現金獎勵被忽略

《施政報告》提出多項措施鼓勵生育，向新生嬰派發2萬元現金獎勵。民主黨沙田區議員周曉嵐指計算方式引起不少新生家庭的不滿，報告發表前出生的嬰兒都同樣地為社會帶來新的動力，日後貢獻卻被忽略，建議政府需解釋清楚。他又指生育是未來的投資，生育率低正反映社會環境氣氛上出現明顯的改變，津貼或增加輔助生育的名額等都是錦上添花的措施，相信實際成效不大，鼓勵政府就新生子女的家庭提供補助。

民主黨爭取三會提名參選沒有新進展

區議會選舉提名期不足一星期後完結，民主黨派6人參加地區直選，惟未獲提名。主席羅健熙早前表示，會郵寄資料予「三會」委員爭取提名，冼卓嵐說向參選人了解過爭取提名沒有特別新進展，有收到三會成員聯繫要求更多資料，雖然答不到實際要求更多資料的成員數目，但據了解不多，至於之後的部署，他說要經過黨內討論再決定。