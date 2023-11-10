港產農夫種韭菜送英王　查理斯親手接　寒暄有講有笑｜政壇諸事町

「自己蔬菜自己種」、「自己韭菜自己割」移居英國3年的港產有機農夫黃如榮在Facebook 寫道。黃如榮曾經在元朗錦田大江埔村開設有機農場，他在英國時間周三（8日）趁英王查理斯三世（King Charles III）落區，帶了一盆自己種植的韭菜苗，在人群中欲向查理斯送上，最終對方親自接收。黃如榮事後在Facebook分享稱，希望查理斯三世能夠關注被割韭菜族群，亦希望透過其種植了解韭菜給與人們的啟示。



查理斯三世（King Charles III）接過黃如榮的韭菜苗，並稱查理斯三世有問到盆裁名稱。（歐羅有機農場英國分部Facebook）

移居英國約3年推廣有機耕種

黃如榮移居英國約3年，並在當地開設有機農場分部，推廣有機耕種。據報道，黃如榮當得知英國國王查理斯三世英國時間周三到倫敦西南部新莫爾登（New Malden）了解區內韓裔社會生活狀況，他就帶同自種的韭菜苗到現場表達訴求。

查理斯三世見到韭菜苗親自前來接收

從黃如榮有機農場Facebook圖片見到，查理斯三世親手接過韭菜苗。黃如榮接受傳媒訪問時稱，當時他站於民眾隊伍中的頭排，並高舉韭菜苗，之後查理斯三見到後便親自前來接收，而雙方有握手寒暄致意，有講有笑。

查理斯三世問韭菜苗名稱 港產農夫盼關注「被割」族群

黃如榮亦有介紹自己來自香港，查理斯三世則問到盆裁名稱，黃如榮回應道「呢個係好有特色嘅韭菜，每個月都可以收割一次。」黃如榮事後亦在Facebook分享稱，希望國王能夠關注被割韭菜族群，亦希望透過其種植了解韭菜給與人們的啟示，有關貼文亦附有「國王出巡」、「自己韭菜自己割」的hashtag。