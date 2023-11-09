英國王室｜拒赴查理斯生日宴又捱轟　哈里梅根一句KO：根本無獲邀

英國國會11月7日展開新會期，英王查理斯三世（King Charles III，又譯作查爾斯三世）在開幕大典中發表御座致辭（Speech from the throne），這也是繼已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）後，英國70多年來首度由國王發表御座致辭。



而本月14日，查理斯三世將迎來75歲生日，據悉與王室決裂的哈里王子（Prince Harry）並未受邀出席父親的生日宴。

查理斯三世7日與王后卡米拉（Queen Consort Camilla，又譯作卡蜜拉）乘坐馬車到西敏寺，查理斯頭戴加冕典禮時戴過的帝國王冠，卡米拉則戴喬治四世王冠，這頂王冠伊利沙伯二世生前經常配戴。

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這是查理斯三世繼位以來的首場御座致辭，他宣讀由政府撰寫的講稿，當中提到多項新法例，如強制刑事罪犯到庭聽取判刑、逐步禁煙、為店舖盜竊等罪行設立刑期等，國會兩院議員及上議院使節專心聆聽。

本月14日，查理斯三世將迎來他的75歲生日，《星期日泰晤士報》早前報導，國王預計下週末在克拉倫斯府舉辦生日宴，但已「脫英」哈里王子和妻子梅根（Meghan Markle）拒絕從美國返回英國為父親慶生。

不過，哈里夫婦的發言人反駁此說法，指他們根本沒收到邀請，痛斥《星期日泰晤士報》報道假新聞。

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哈里王子今年初出版回憶錄《備胎》（Spare，暫譯），加劇與王室之間的裂痕。今年5月查理斯三世登基典禮，哈里王子隻身前往倫敦「快閃」出席，梅根則留在加州陪兒子慶生。

事實上，哈里王子今年多次往返英美兩地，包含到英國與八卦媒體打官司、9月到倫敦參加「好孩子獎」頒獎典禮，期間還強碰祖母伊麗莎白二世逝世一週年紀念，但哈里返英時都沒與家人見面，顯然已與王室徹底分道揚鑣。

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