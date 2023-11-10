甯漢豪：夏寶龍肯定發展局工作　多個部委支持做好土地規劃

發展局局長甯漢豪今日（10日）結束3日北京訪問行程，她今日早上向國務院港澳辦主任夏寶龍匯報發展局的主要工作範疇最新情況。她指夏寶龍對發展局的工作，表達中央的肯定及支持，她和團隊非常感謝夏寶龍的鼓勵，會繼續做好工作。



她又稱訪京期間拜會多個部委，他們均支持香港是時候努力將土地做好，不可只在對土地有需求時才開始謀劃。至於東涌東站項目零入標，已是今年第六度出現流標，她則指政府造地決心不會動搖。



甯漢豪指夏寶龍支持發展局工作（資料圖片/夏家朗攝）

她離京前總結此行時形容此行充實，今日上午拜會港澳辦主任夏寶龍， 匯報發展局的主要工作範疇最新情況，包括整體土地供應、北部都會區和交椅洲人工島兩個大型項目進展、精簡發展程序的工作、應對樓宇老化的策略，闡述局方在提量、提速、提效、提質等方向的工作進度。

北京多個部委支持香港做好土地規劃

她稱，在北京期間亦拜會住建部、發改委、水利部、文物局、國家文物局等，亦有到訪中關村科學城創業大街。她表示，有向相關部委介紹北部都會區及交椅洲人工島發展，各方均支持本港是時候努力把土地供應做好，不可只在對土地有需求時才開始謀劃，否則就會錯失良機，相關部委亦鼓勵本港在規劃用地時，與內地尤其大灣區的發展做到互相配合，產生協同效應。

回應東涌東站流標 甯漢豪：政府造地決心不動搖

被問及港鐵東涌東站第一期項目無財團入標，已是今年第6次流標。甯漢豪指，現時國際地緣政治緊張，環球經濟環境充滿變數，香港作爲向外的經濟體，難免會受到波及，認爲本港發展商在前景不明朗的情況下，對於投地持審慎保守的態度，並不難理解。

她指，即使近期有多幅土地流標，但也有成功的例子，如早前9月政府推出的啟德住宅用地成功招標，近期油塘灣亦有一塊大型現有地皮，成功進行地契修訂，認爲項目招標成功與否，亦要視乎個別發展商的投資策略，情況不能一概而論，強調政府造地決心不會動搖。

至於有意見指東涌東站第一期項目配套不足，甯漢豪指，招標條款是由港鐵公司負責制訂，不方便評論，但相信港鐵與政府一樣，每次項目流標過後都會檢視招標條款，相信經稍作修訂，或過一段時間後市況有變，再度推出可能會有不同效果。