東涌東站「零入標」　今年6幅地皮流標　總值至少240億見財化水！

繼上周東涌政府住宅官地流標後，今日截標的港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目，最終沒有收到任何標書，意味地皮即日流標。綜合政府官地、港鐵及市建局三個土地供應來源，2023年已錄得6宗地皮流標個案，該6幅地皮的估值下限介乎8億至87億元，若以每幅地皮的估值下限合計，涉及金額高達約240億元。



港鐵今年推出的兩項目均告流標，包括小蠔灣第一期項目，在2022年12月初推出招收意向書，接獲33份意向書，不過最終招標時僅接獲3份標書，於2023年2月公佈流標收場。該項目截標前的估值介乎約39億至65億元，每呎樓面地價介乎3,000元至5,000元。

而最新流標項目為今日（9日）截標的東涌東站第一期物業發展項目，早前收到32份意向書，惟最終「零入標」，即日流標收場。該地皮估值介乎15.7億至31.3億元，預計每平方呎樓面地價約2,000至4,000元。

政府官地方面，今年有3幅地皮流標，包括上周未能售出的東涌第106B區的東涌市地段第55號用地，接獲4份標書。地皮估值8億至16億元，每呎樓面地價約2,000至4,000元，不過依然流標收場。

荃灣油柑頭、赤柱環角道住宅地先後流標

再對早上一幅流標地皮為屬於「港人首次置業」項目、位於荃灣油柑頭的住宅地皮，該地皮在8月份公佈流標。該地皮情況更慘重，截收時僅獲1份標書，該地皮估值介乎約23億元至41.9億元，每呎樓面地價由2,200至4,000元。

至於餘下流標官地，為1月份流標的赤柱環角道豪宅地。該赤柱豪宅地皮的估值由52.8億至96億元，每呎樓面地價介乎約1.1萬至2萬元，較去年9月份、即四個月前政府公布賣地計劃時的估值119億至206億元，大幅回落53%至56%。

市建局觀塘裕民坊2月份流標

市建局方面，該局在2月初收回觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目），該項目僅收到新地（0016）一份標書。觀塘市建局項目截標前的估值介乎87億至130億元，每呎樓面地價4,000元至6,000元，較去年8月份大幅回落43%至50%，惟最終仍流標收場。