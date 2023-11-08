甯漢豪訪京參觀中關村科學城　參考經驗推動新田科技城發展

發展局局長甯漢豪今日（8日）展開北京訪問行程，參觀中關村科學城並拜會住房和城鄉建設部（住建部），向部長倪虹介紹香港土地開發及建造業發展情況。



在參觀中關村科學城期間，甯漢豪聽取相關單位代表介紹中關村科技園區的發展規劃、高新技術產業的建設情況及開發模式，並進行交流。他表示，政府正全速推動北部都會區包括新田科技城的發展，内地大型項目的開發經驗，對香港有很大的啓發和參考價值。

拜會住建部部長 介紹「組裝合成」建築法

其後，甯漢豪拜會住建部，向部長倪虹介紹香港土地開發，以及建造業發展情況。雙方就建築工程領域的多方面合作交換意見，包括推動業界採用「組裝合成」建築法和創新科技；設立建築研發及測試中心；推動制訂建築工程領域的粵港澳大灣區標準；促進兩地青年專業人才交流，以及合作培訓建造業工人等。

甯漢豪感謝住建部一直支持發展局的工作，未來雙方會繼續保持緊密聯繫，合作推動兩地建築業界邁向更高更廣的發展。

甯漢豪明日（9日）會繼續北京的訪問行程。隨同訪問的政府官員包括發展局常任秘書長（工務）劉俊傑，以及北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒。