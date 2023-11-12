渠務署下年度為7項雨水排放系統改善工程申撥款　同步招標

《施政報告》提出，推展超過80億元的雨水排放系統改善工程，針對港島東和黃大仙等嚴重水浸事故地區。渠務署表示，有7項雨水排放系統改善工程，下個財政年度會向立法會申請撥款，會同步招標，希望縮短工程時間。



渠務署明年完成防洪管理策略規劃研究

九月初本港受特大暴雨影響，多區嚴重水浸，渠務署「緊急事故控制中心」連續啟動超過200小時，水浸緊急應變隊由平常約70隊倍增至144隊，共約550名工人，緊急清理淤塞的排水系統及處理水浸事故。渠務署說，為應對近年越趨頻繁的極端天氣，渠務署說將於明年完成「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，評估氣候變化及對本港雨水排放系統的影響，制定防洪管理策略。

渠務署7項雨水排放系統改善工程下年度申撥款 同步招標

《施政報告》提出，推展超過80億元的雨水排放系統改善工程，渠務署指下個財政年度為7項雨水排放系統改善工程向立法會申請撥款，並同步招標，盡力縮短工程設計、採購及施工時間，盡快開展和完成改善工程。渠務署正建造尖沙咀市政局百週年紀念花園地下蓄洪池，及觀塘秀雅道遊樂場地下蓄洪池，希望進一步紓緩九龍區的水浸風險。

渠務署又說轄下四個蓄洪池，在暴雨期間發揮明顯作用，當中大坑東蓄洪池和跑馬地地下蓄洪池的高峰儲水量曾達到最大設計容量，上環和安秀道的蓄洪池的高峰儲水量，曾達到其最大設計容量約四成。