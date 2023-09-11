世紀暴雨︱渠務署長下午稱水浸為積水惹非議　晚上正名8處為水浸

本港多區今日（11日）繼續出現水浸，署理渠務署署長徐仕基下午見記者時指落葉、垃圾堵塞渠道，做成局部「積水」，強調並非「水浸」，引起廣泛討論。渠務署Facebook專頁「下水水」晚上發文澄清，指確認陶樂路、寶琳路馬游塘村、寶琳北路康盛花園對出位置等處位為水浸，並已派出緊急應變隊伍處理水浸報告及進行緊急清理淤塞的渠道和河道。



而積水方面，文中指除該8處有水浸報告之外，其他各區均出現不同程度的積水事件，渠務署應變隊亦會主動到場巡查，並清理渠道的阻塞物。此外，恆常巡查及清淤工作亦繼續進行。



署理渠務署署長徐仕基下午回應傳媒有關黃大仙水浸的問題時，指情況與今日在西貢和將軍澳的情況一樣，大部份是因為雨水將垃圾及樹葉沖入去水渠，造成淤塞，引致局部地區「積水」，不是「水浸」。

今次嘅水浸事故，最主要原因，都係因為大雨嘅關係，雨水沖咗一啲嘅落葉同垃圾，隨住雨水沖咗去一啲去水嘅渠口，造成瘀塞，引致一啲局部地區積水，以今天為例，主要都係局部地區積水，唔係一啲水浸事件嚟嘅。 署理渠務署署長徐仕基

+ 2

渠務署：積水指八個水浸地方以外情況

渠務署「下水水」Facebook晚上發文澄清，指已確認八宗位於新界南及九龍水浸報告，即陶樂路、寶琳路馬游塘村、寶琳北路康盛花園對出位置、觀塘翠屏道及觀塘道迴旋處一帶、蠔涌路、蠔涌新村、清水灣道近壁屋及翠琳路翠林邨八處的情況屬於水浸，已派出緊急應變隊伍處理水浸報告及進行緊急清理淤塞的渠道和河道。

至於徐仕基所指的積水，是指除以上水浸報告之外，其他各區均出現不同程度的積水事件，渠務署應變隊伍亦主動到場巡查，並清理渠道的阻塞物，恆常巡查及清淤工作亦繼續進行。