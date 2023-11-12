陳茂波稱受特首委派赴美出席APEC　冀擴大國際朋友圈鼓勵來港發展

財政司司長陳茂波一連兩日在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）財政部長會議。他說，將會在行政長官委派下代表香港出席領導人非正式會議，希望透過不同經濟體的雙邊會談「擴大朋友圈」，為未來合作建立更好基礎，並到訪當地企業介紹香港的搶企業、搶人才措施，鼓勵他們來香港發展業務。



財政司司長陳茂波到美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）會議。（陳茂波網誌相片）

陳茂波在今日（12日）在網誌說，今次出席APEC會議和到美國之行，希望能夠與各經濟體的政商領袖介紹香港在金融和創新科技發展等方面的新機遇，了解不同經濟體的發展情況和策略，以及全球經濟的變化和展望。他亦希望透過與不同經濟體的雙邊會談「擴大朋友圈」，加強了解彼此發展重點和方向，為未來進一步合作建立更好的基礎。

另外，陳茂波說計劃到訪當地企業與工商界人士會面，介紹香港的優良營商環境，特別是在推動金融、創科和其他產業蓬勃發展的策略，「搶企業」、「搶人才」等措施，以及粵港澳大灣區和內地的商機和潛力，鼓勵他們來香港發展業務和尋找合作夥伴，共拓商機。

他說，15至17日將會在行政長官委派下，代表香港出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議，他說過去幾年，環球地緣政治升溫、利息高企和一些主要經濟體復蘇進程依然不明朗，各主要經濟體能有更多對話交流，增進了解、管控分歧、促進合作，共同尋求應對挑戰的解決方案，對穩定局勢和推動經濟發展至為關鍵。