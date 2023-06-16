扶貧委員會開會未提扶貧報告　政府擬推一筆過非現金津貼助劏房戶

扶貧委員會今午（16日）開會，有委員表示，會上未有討論扶貧報告，當局則透露仍在思考貧窮線要加入甚麼指標，以反映各項措施成效。該委員又指，今次會議較多討論當局早前提出的精準扶貧項目，當中就社區客廳計劃，有委員提醒當局須主動派員接觸有需要的家庭，並在社區客廳開辦不同的活動，供有需要人士參與。



會上也有委員反映，時有聽聞部份參與共創明「Teen」計劃的初中生因名額有限，未能參與心儀活動，促政府了解那些活動受初中生歡迎，並多開辦相關活動。



政務司司長辦公室在會議新聞稿稱，正構思為低收入「劏房」住戶提供一筆過非現金資助津貼以改善居住環境，紓緩長時間輪候公屋家庭及居住於惡劣環境人士困難，政府將制訂並適時公布各項目詳情。



▼2022年8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼



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有扶貧委員會委員表示，今次會議未有談及扶貧報告，至於貧窮線，政府在會上曾稱，仍在思考貧窮線要加入甚麼指標，以反映各項措施成效。有委員則曾在會上提醒政府，除卻推動精準扶貧的項目，也要關注貧窮人口的收入、工資，亦需思考如何改善在職津貼。

會議集中討論當局提出精準扶貧項目 包括社區客廳

該委員也表示，今次會議較多討論當局早前提出的精準扶貧項目，如社區客廳、課後託管計劃等。該委員指，就社區客廳計劃，有委員向當局表明，有需要人士不會自己走去社區客廳，必須靠「洗樓」這類方式主動接觸有需要的家庭，並設立計劃，在社區客廳開辦不同的活動，供有需要人士參與。

有委員擔心依靠關愛隊義工發掘有需要家庭 效率成疑

該委員提到，當局在會上透露，希望未來18區關愛隊可以擔當主動發掘及接觸有需要家庭的角色。不過，有委員擔心，18區關愛隊人手有限，如只靠義工推動，對相關工作的效率有懷疑。當局則回應指會再作研究，確保關愛隊有足夠人手。

名額少無法參與 委員促增共創明Teen受歡迎活動名額

會上也有談及共創明「Teen」計劃，有委員在會上向政府反映，參與計劃的導師人數不穩定，並談及計劃中雖有很多吸引初中生的活動，但當中不少活動名額較少，令部份想參與的初中生無法參與，促當局了解哪些活動受初中生歡迎，多開辦這些活動。

政務司司長辦公室在扶貧委員會召開第二次會議的新聞稿稱，正構思為低收入「劏房」住戶提供一筆過非現金資助津貼以改善居住環境，從而紓緩長時間輪候公屋家庭及居住於惡劣環境人士的困難。

新學年推在校課後託管試行計劃 小學生課後留校以便家長外出工作

在支援弱勢社群家庭，特別是單親家庭方面，政務司司長辦公室指政府計劃在新學年推出為期一年的「在校課後託管服務試行計劃」，由學校提供場地，並由非政府機構負責營辦，讓有需要小學生課後留校接受託管和學習支援，以便家長可選擇外出工作。委員通過由關愛基金推行該試行計劃，總撥款額約為9,902萬元，預計約3 000名學童受惠。

▼3月6日 新一屆扶貧委員會舉行首次會議▼

