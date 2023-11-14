區議會選舉｜再出發大聯盟辦選舉論壇　事前提供問題、不設辯論

香港再出發大聯盟本月28日起一連四日舉辦區議會選舉論壇，邀請399位候選人出席，至今有109位候選人報名。全國人大前常委、聯盟秘書長譚耀宗希望讓市民認識區議會新選制及候選人，屆時市民可透過香港再出發大聯盟的YouTube、無綫新聞台等收看。



譚耀宗(中)表示，活動是為讓全港市民認識區議會新選制以及所有候選人，並讓所有候選人有機會發表意見。(李宇婷攝)

問題事先提供予候選人準備

論壇分四日舉行，本月28日至29日為地方選區論壇，本月30日至下月1日為地區委員會界別論壇，每日約5至7小時。市民可透過香港再出發大聯盟的YouTube、無綫新聞台等平台收看。

主持人按選區代號及抽籤編號順序介紹選區及相關候選人，候選人有30秒自我介紹或簡介政綱，然後抽出問題編號，問題事先提供予候選人準備，由主持人讀出問題，候選人有2分鐘30秒回應。直播以粤語為主，候選人亦可以自由選擇語言，例如普通話或英文，惟現場不提供傳譯服務。

選舉論壇不設辯論

全國人大前常委、聯盟秘書長譚耀宗表示，新一屆區議會選舉方式和產生辦法不同，希望論壇可以幫助全港市民認識區議會候選人，讓他們表達意見，同時讓市民多了解選舉。至於為何不辦候選人辯論，譚耀宗指曾經考慮過這做法，但人手需求比較大，辯論時間比較長，比較難處理。對於事先向候選人提供問題的做法，譚耀宗希望讓候選人有較多時間準備。