區議會選舉｜工聯會、勞聯結盟對抗民建聯？稱冀增勞工聲音贏大黨

區議會選舉下月10日投票，新選制下直選議席大減，又是建制派之爭，各黨都絞盡腦汁拉票，出戰所有直選選區的建制派最大黨民建聯，似乎成為其他黨的假想敵。工聯會一個造勢活動，獲得路線、政綱、票源類近的勞聯主席林振昇現身支持，這惹人聯想兩黨是否「結盟」對抗民建聯？有工會中人向《香港01》笑稱，兩黨「一拍即合」，會互相站台，希望增加議會內勞工代表的聲音，「鍊贏」大黨。



工聯會今日（12日）舉行花車巡遊啟動儀式，為該黨的新界西南區參選人造勢，甚至獲得政黨路線、政綱、票源類近的勞聯主席林振昇到場支持，這惹人聯想工聯會和勞聯是否「結盟」參加區議會選戰？（文睿攝）

勞聯主席出席工聯會拉票活動惹暇想

工聯會今日（12日）在葵涌舉行新界西南區花車巡遊啟動儀式，工聯會立法會議員陳穎欣、梁子穎等人均有出席，為該黨新界西南區參選人造勢。值得留意的是，同樣行勞工路線的勞聯主席林振昇都有出席造勢大會，勞聯被視為工聯會同類型競爭對手，林振昇表示：「勞聯同工聯會一直以嚟都拍住上」，令人不禁聯想工聯會與勞聯是聯手對抗建制最大黨民建聯，避免勞工界聲音的地區議席減少，甚至「清零」。

區議會選舉2023已報名參選人名單

工聯會、勞聯結盟冀贏民建聯 增議會勞工代表聲音

梁子穎接受《香港01》訪問時表示，陳穎欣和林振昇在葵涌石籬邨有開辦聯合議員辦事處，所以邀請在該區友好合作的議員出席。被問到兩黨是否「結盟」對抗民建聯以爭取最多勞工代表的議席時，梁子穎表示，兩黨合作非為「對抗」，強調工聯會與勞聯過去一直為合作關係，兩黨理念相近，所以都會互相協助。

有工聯會中人透露，勞聯與工聯會是「一拍即合」，今次選舉合作希望對撼最大黨，贏到議席，舉例勞聯張瑩瑩出戰的深水埗東直選，選區範圍正是工聯會陳穎欣昔日服務的麗閣區，陳穎欣亦「禮尚往來」為張瑩瑩站台吸票，兩黨期望透過是次合作增加議會內勞工代表的聲音，團結勞工界。

屈穎妍籲投票：低投票率意味對新選制不認同

今次工聯會造勢活動，專欄作家屈穎妍亦受邀出席。屈穎妍寄語工聯會的年輕參選人，指工聯會是年資最長的工會，服務市民最貼地的工會，期望年青人可承傳工聯會精神，不單是參政這麼簡單，更是服務大眾、貢獻社會的機會。

屈穎妍關注新選制的投票率，「好多人、好多街坊話『全部都係愛國者啦，你哋贏曬啦，唔洗投票啦』，但係我覺得投票好緊要嘅係，我哋嘅一票，唔單止係票投呢班年輕人、票投我哋嘅工會，亦都係對我哋呢個完善選舉制度嘅支持，如果我哋唔投票嘅話、如果大家都覺得『噢贏曬啦，唔使投啦』，咁其實一個低嘅投票率亦都係表示⋯⋯好似我哋大家唔認同（新選制）啦。」

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