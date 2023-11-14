張宇人倡准飼養鴿鴨鵝　諮詢合適醫生不要「高永文、周一嶽嗰啲」

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（14日）開會，討論《施政報告》措施及其他建議。自由黨飲食界立法會議員張宇人提出，可開放給市民飼養鴿、鴨、鵝，又認為此事應諮詢合適的醫生，不要諮詢「高永文、周一嶽嗰啲」。



何俊賢：問醫生意見不如問獸醫

會議上，自由黨飲食界立法會議員張宇人建議，香港開放養鴿、鴨、鵝。惟謝展寰稱，家禽養殖要視乎實際情況，因為醫生指出鴨、鵝具高風險傳播禽流感。對此，張宇人回應指需要諮詢合適的醫生，不要諮詢「高永文、周一嶽嗰啲」。民建聯漁農界立法會議員何俊賢亦指出，實踐才是驗證真理的唯一標準，認為問醫生意見不如問獸醫，又稱要平均考慮意見，反問：「莫非港人不食鴨、鵝？」

打擊衞生黑點有成效 新技術滅鼠是關鍵

工聯會立法會議員鄧家彪指，KPI指衞生黑點數量要減少六成，香港是否可成為「無鼠之城」。環境及生態局局長謝展寰稱，政府嘗試很多新方法滅鼠，認為得到業界幫助減少衞生黑點、使用新技術滅鼠是改善的關鍵。

「A4聯盟」立法會議員楊永杰質疑，政府使用閉路電視打擊衛生黑點，有否「睇片捉到人」，稱部份小販不怕檢控，措施成效存疑。他又稱，雖然政府新技術在屋邨可以捉到過千老鼠，但老鼠入屋則沒有部門處理。

食環署署長楊碧筠稱，署方在150個非法棄置黑點設攝錄機，合共有440個攝錄機，加上與環保署的攝錄資料共享，去年已經發出2,900個定額罰款通知書，檢控逾930次，認為措施有成效。

經民聯立法會議員陸瀚民指，政府推出漁業可持續發展藍圖，惟業界難以吸引新人及年輕人入行。漁農自然護理署署長梁肇輝指，為吸引年輕人加入漁農業，本地大專學院有相關培訓實習，未來亦有新的養殖區，有更多設施租借給漁民使用。