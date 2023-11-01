中大改組｜張欣宇棄權：係咪有權就要去晒？張宇人避答罷免段崇智

立法會三讀通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，提出草案的三名中大校董張宇人、劉國勳和鄧家彪，感謝社會各界支持令條例草案通過，會盡快開始校董會會議，組成34人的校董會。狄志遠、張欣宇、劉業強3名議員對草案投棄權票，張欣宇質疑校董會未有共識，「雖然夠票通過，但係咪有權就要去晒？」。



立法會三讀通過中大校董會改組的草案，三名中大校董劉國勳、張宇人和鄧家彪見記者。（林靄怡攝）

劉國勳：重組校董會只是第一步 繼續推動中大向前

張宇人、劉國勳和鄧家彪在草案通過後會見傳媒，劉國勳指謝社會各界支持條例草案，之後仍有很多後續工作，例如刊憲後新校董會會組成，現有校董會約有13人過渡新的校董會，會盡快開始校董會會議，以組成34人的校董會。他續指重組校董會只是改革提升管治的第一步，審議過程中揭露的校方管治問題，仍然要在新校董會上清楚跟進，會繼續推動中大向前。

罷免段崇智？張宇人：未能回答

被問到未來會否探討罷免中大副校長吳樹培和中大校長段崇智，張宇人指未能回答校董會將來工作，不過說這些問題不止他們提出，又指更新校徽涉過千萬元開支，對於不需在校董會通過感到驚訝，惟一直沒有得到答覆，當然會繼續跟進。至於過渡期的工作，張宇人指校董會主席會帶領過渡至新成立的校董會，12名校董才能開會的條例，會保留至新校董會成立。

鄧家彪：讓關心中大的人釋懷

鄧家彪指，通過條例草案是中大邁向新里程的重要折點，第一，有助提升公眾對中大的信任，提升社會對中大管治的問責度、透明度及參與度；第二，近年中大校內外發生各種不愉快事件，條例通過對中大產生結構上的改革，有助關心中大的朋友或質疑中大的市民感到釋懷。

張欣宇擔心改革破壞大學的共識常規。（文睿攝）

張欣宇稱校董會未有共識：係咪有權就要去晒？

張欣宇、狄志遠、劉業強3名議員對草案投棄權票，張欣宇表示，對於校董會組成人數多與少無太大意見，但對於立法會處理分歧的方式及作風不太認同，直言不理解為何委員會未有應意見召開公聽會：「開公聽會係立法會嘅責任㗎嘛」，指校董會內未有共識時，反問「雖然夠票通過，但係咪有權就要去曬？」

新思維立法會議員狄志遠認為，今次改組未得到校董、校友及師生的共識，倘改革破壞了大學的共識常規則令人擔心，亦令人不服及不信任，相信亦會為大學帶來長遠隱憂，在未來的合作帶來分歧及不信任。