梁君彥率議員打針：我同張宇人高危　盧寵茂：打疫苗先去區選活動

撰文：文睿
出版：更新：

立法會舉辦接種季節性流感疫苗活動，主席梁君彥帶領數十名議員打針，他表示，冬季流感高峰期來勢洶洶，但過去市民常戴口罩，免疫力降低，議員要以身作則鼓勵市民打針：「特別係高危群組，就好似我同張宇人呢啲60歲以上嘅。」

+5

立法會大會今日（18日）復會，隨即舉辦接種季節性流感疫苗活動，約50位議員出席。梁君彥表示，冬季流感高峰期將至，過去市民戴口罩，較少感染流感，令到免疫力下降，這是解除口罩令後的首個冬天，相信冬季流感將來勢洶洶，為市民身體健康帶來挑戰。他指，8月夏季流感一共有210宗成人嚴重個案，死亡率達半，其中6成是無接種疫苗，形容殺傷力極高，呼籲市民不要掉以輕心：「特別係高危群組，就好似我同張宇人呢啲60歲以上嘅。」

盧寵茂：打咗疫苗先參加區選活動

醫務衞生局局長盧寵茂更以區選呼籲市民接種疫苗：「『1210』區選投票，同時都係流感高峰期，打咗疫苗後先參加區選活動，議員唔好淨係落區，仲要呼籲市民打針。」

盧寵茂表示，樂見議員滿戴活力地重回大會，他指今年流感十分嚴重，夏季流感有不少嚴重個案，其中幼童的嚴重個案達21宗，其中5宗死亡，有75%都是未有接種疫苗。他重申，疫苗接種對預防呼吸道感染十分重要，感謝議員在地區推廣。

甲流｜今年錄21宗兒童嚴重個案5人死　醫管局籲早打針防冬季流感流感︱夏季流感重症減　新冠入院數增　孔繁毅：將梅花間竹爆發冬季流感｜林正財承認挑戰大　惟未必需要重推口罩令　可加強宣傳流感｜過半重症患者無打針　許樹昌料新冠高峰期殺到倡打齊兩款針盧寵茂料冬季流感新冠病毒雙重夾擊　呼籲市民盡快接種疫苗
立法會