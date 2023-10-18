梁君彥率議員打針：我同張宇人高危　盧寵茂：打疫苗先去區選活動

立法會舉辦接種季節性流感疫苗活動，主席梁君彥帶領數十名議員打針，他表示，冬季流感高峰期來勢洶洶，但過去市民常戴口罩，免疫力降低，議員要以身作則鼓勵市民打針：「特別係高危群組，就好似我同張宇人呢啲60歲以上嘅。」



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立法會大會今日（18日）復會，隨即舉辦接種季節性流感疫苗活動，約50位議員出席。梁君彥表示，冬季流感高峰期將至，過去市民戴口罩，較少感染流感，令到免疫力下降，這是解除口罩令後的首個冬天，相信冬季流感將來勢洶洶，為市民身體健康帶來挑戰。他指，8月夏季流感一共有210宗成人嚴重個案，死亡率達半，其中6成是無接種疫苗，形容殺傷力極高，呼籲市民不要掉以輕心：「特別係高危群組，就好似我同張宇人呢啲60歲以上嘅。」

盧寵茂：打咗疫苗先參加區選活動

醫務衞生局局長盧寵茂更以區選呼籲市民接種疫苗：「『1210』區選投票，同時都係流感高峰期，打咗疫苗後先參加區選活動，議員唔好淨係落區，仲要呼籲市民打針。」

盧寵茂表示，樂見議員滿戴活力地重回大會，他指今年流感十分嚴重，夏季流感有不少嚴重個案，其中幼童的嚴重個案達21宗，其中5宗死亡，有75%都是未有接種疫苗。他重申，疫苗接種對預防呼吸道感染十分重要，感謝議員在地區推廣。