床蝨｜謝展寰指在港一直常見　強調對身體影響微：連醫生都唔使睇

全球各地現床蝨（或稱臭蟲或木蝨）危機，立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（14日）討論如何預防床蝨輸入。環境及生態局局長謝展寰表示，床蝨在香港等亞熱帶地方較為常見，所以機場、郵輪碼頭等一向有預防床蝨的消毒措施，又指床蝨對身體影響輕微，「被木蝨咬到，連醫生都唔使睇」，呼籲市民不要太擔心。



食環署等部門實地視察防蟲技術

床蝨風暴席捲歐洲，蝨患近日更漫延至香港，不少市民十分擔心床蝨影響港人日常生活。謝展寰今日（14日）出席立法會食物安全及環境衞生事務委員會時表示，床蝨在香港等亞熱帶地方較為常見，寒帶地方則較為罕見。他指，床蝨可能透過飛機、輪船或旅客傳入香港，承諾政府會盡力預防床蝨在港擴大，包括食環署已在機場加強對外遊市民、入境旅客派發宣傳教育單張；食環署聯同衞生署港口衞生科及機管局在機場實地視察，就防止床蝨提供技術意見；提醒航空公司留意飛機上衞生情況；食環署及衞生防護中心今日亦到郵輪碼頭實地視察就防止床蝨提供技術意見。

另外，謝展寰指政府亦與本地業界就預防輸入床蝨保持緊密溝通，透露在過去的星期六（12日），環境及生態局亦與機場管理局、港鐵公司、酒店業界、旅遊事務署等代表，以及相關部門召開會議，了解情況同時協助業界採取應對措施。

業界稱有信心預防蝨患輸入 謝展寰籲市民勿擔心

謝展寰表示，政府亦向旅遊業界、公共運輸業界加強宣傳，跨部門防治蟲鼠督導委員會與不同部門商討，透過部份發放信息，加強教育大眾防止蝨患輸入。

謝展寰又指，政府的跨部門防治蟲鼠督導委員會會向政務司副司長卓永興匯報有關情況，卓永興昨日（13日）亦主持會議，指導如何強化防止蝨患傳入。

他重申，床蝨在香港非常常見，機場、郵輪碼頭都有豐富的防範經驗，業界表示有信心可以預防蝨患輸入香港。謝展寰甚至表示，自己曾向醫務衞生局請教床蝨對健康影響，稱「被木蝨咬到，連醫生都唔洗睇」，呼籲市民不用太擔心。

民建聯立法會議員梁熙提到，倘床蝨在本港劏房戶間爆發，「床蝨跳嚟跳去，好快由呢間跳去第二間㗎啵」，詢問當局可否按第132章《公眾衞生及市政條例》入屋消滅床蝨。（立法會直播截圖）

民建聯立法會議員梁熙提到，倘床蝨在本港劏房戶間爆發，「床蝨跳嚟跳去，好快由呢間跳去第二間㗎啵」，詢問當局可否按第132章《公眾衞生及市政條例》入屋消滅床蝨，如果不會，會否考慮修例讓局方在必要時可入屋消滅床蝨。謝展寰表示，食環署可發出通知要求住戶消除蝨患問題，在極端情況下食環署是有權力入屋消除蝨患。