鄭雁雄：要及時完成23條立法　提供安全環境創更穩定發展

中聯辦主任鄭雁雄今早（15日）在一個由特首政策組主辦的論壇上指，穩定是發展前提，高質量發展離不開安全保障，特區要落實憲制責任，依法嚴懲危害國家安全犯罪份子，圓滿完成第七屆區議會換屆選舉，和要及時完成《基本法》23條立法，提供安全環境，創造更加穩定發展環境，而中聯辦繼續當好「超級牽線人」助力禾港發展。



他指，香港由治即興新階段：「現時世界有變數香港有著數，中國有偉局香港有新局」，開創新局要勇於適應、駕馭變數，推動由治即興，而在駕馭發展過程中要有三個堅持兩個主動。



由特首政策組、香港中國學術研究院和中國社會科學院財經戰略研究院聯合主辦「中國經濟運行與政策國際論壇2023」，以「邁向高質量發展的中國—香港的機遇與擔當」為主題。鄭雁雄今早（15日）出席論壇致歡迎辭時指，香港長期面臨經濟去實體化、產業結構固化，實現產業結構轉型升級與空間佈局協調發展，既是發展難點 ，亦是高質量發展的重要著力點，香港要積極培育新興產業，逐步優化產業結構。

鄭雁雄：世界有變數香港有著數

鄭雁雄稱：「惟其磨礪，始得玉成」，香港在中央支持下經歷了回歸以來的考驗，重回「人心思定，人心思發展」的正軌。香港由治即興新階段，新進程有重大意義，離不開香港長期穩定，大灣區要發展成為高質量發展示範地：「現時世界有變數香港有著數，中國有偉局香港有新局」，開創新局要勇於適應、駕馭變數，推動由治即興。

駕馭發展過程中要有三個堅持兩個主動

他又提到在駕馭有變數的發展過程中，香港要有三個堅持兩個主動：

第一，要堅持創新發展，加快推進創科中心，匯聚全球創科與大灣區強強聯合。

第二，要堅持相互協調發展，實現產業結構升級是難點，希望香港進一步優化搶企業搶人才措施，積極培育信息產業，優化產業結構，打下堅實基礎。

第三，要堅持人和自然和平共生，稱香港是綠色產業領先者，要保持香港天藍地綠支持高質量發展，助力構建新發展格局。

第四，應主動對接大灣區建設，構建新發展格局。

第五，要主動排除民生難題，相信特區惠民生會放在在更高位置，不斷取得新突破。

鄭雁雄強調，中聯辦將繼續擔當「超級牽線人」和「超級勤務員」，全力支持行政長官和特區政府依法施政，全力支持香港高質量發展。

出席同一場合的特首李家超則指，香港背靠祖國聯通世界，產業導向政策在新管治文化加強協作，有為政府與高效市場結合，發展新能源、新興產業，維持香港競爭力、促進發展，多年來堅持高水平對外開放，人民生活水平提高，要利用好自身所長。