23條立法｜鄧炳強稱目前情況與03年不同　相信市民清楚看到必要性

施政報告2023提出明年內完成《基本法》23條立法，保安局局長鄧炳強今日（8日）在報章訪問稱，香港現時與2003年首次推動23條立法時情況不同，相信市民現在清楚看到有立法的必要，並指在2019年之前無人會相信香港有人「周街掟汽油彈」，但「事實上2019年真的發生了」。



鄧炳強指，立法時港府會檢視2019年發生的事件，以及過往世界各地的國安風險事件，同時亦會參考內地及外國相關條例，當中提到包括英國的《國家安全法案》，如警方可有較長扣留時間、向涉案人士施加條款，例如限制他們的活動範圍等。他指，外國法律具參考價值，但香港需因應本地情況立法，未必「照抄」外國。



保安局局長鄧炳強11月8日在報章訪問稱，香港現時與2003年首次推動23條立法時情況不同，相信市民現在清楚看到有立法的必要容。（資料圖片/歐嘉樂攝）

鄧炳強稱有人刻意透過23條抹黑香港 立法時需用盡任何方法「解釋好」

鄧炳強在《星島日報》訪問中稱，有人刻意透過23條抹黑香港，因此除了要「立好」法，還要用盡任何方法「解釋好」給市民知道，希望市民知道，英國的國安法例「好辣」，美國亦設有二十多條國安相關法例，「香港有相關法例不是一件特別事情。」

鄧炳強：2019年前講香港有人周街掟汽油彈都無人信啦

鄧炳強指，香港目前與2003年首次推動23條立法時情況不同，他稱2003年時未發生2019年的「港版顏色革命」：「如果在2019年之前，同香港市民講，香港會有暴動，周街掟汽油彈，都無人信啦；但事實上2019年真的發生了」，所以他相信香港市民現在能清楚看到立法的必要性。

如果在2019年之前，同香港市民講，香港會有暴動，周街掟汽油彈，都無人信啦；但事實上2019年真的發生了。 保安局局長鄧炳強

立法時會檢視2019年事件及參考外國條例

鄧炳強又指，港府會檢視2019年發生的事件及過往世界各地國安風險事件，以決定如何立法應對風險，同時亦會參考內地及外國相關條例，包括英國容許警方有更長扣留時間，和施加條款限制活動範圍等。他認為，外國法律具一定的參考價值，但香港需因應本地情況立法。