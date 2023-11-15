酒店改造青年宿舍計劃只達宿位目標15%　麥美娟：通關後面臨挑戰

撰文：潘耀昇
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去年《施政報告》提出，將酒店或旅館改造成青年宿舍的計劃，目標5年內提供約3000個宿位，事隔一年，推出478個宿位，只達目標15%。當局解釋，計劃今年初才正式推出，通關後酒店和旅館需求大增，經營環境改善，商議合作面臨更大挑戰，不過說仍有酒店或旅館願意履行社會責任，有新項目會盡快公布。

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酒店改造青年宿舍計劃去年提出　至今達宿位目標15%

經民聯立法會議員陸瀚民就去年《施政報告》提出的「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」提出書面質詢，了解計劃至今進展。

民政及青年事務局局長麥美娟的書面回覆說，資助計劃今年初才推出，目前已批出三個項目，分別在灣仔摩理臣山道39號、新界荃灣楊屋道8號、九龍深水埗鴨寮街86及88號，合共提供478個宿位，目標5年內提供約3000個宿位，三個宿舍都正在招收租戶及陸續安排青年入住。

通關後經營環境改善令計劃面臨挑戰　稱仍有酒店有意參與

青年宿舍由非政府機構自負盈虧營運，靠政府的財政資助及向青年收取的租金作為主要收入來源，向酒店或旅館業主支付承諾的租金。不過麥美娟說通關後訪港旅客對酒店和旅館的需求大幅增加，酒店和旅館的經營環境改善，現時非政府機構與個別酒店和旅館商議合作條款時，面臨更大的挑戰。麥美娟又說知道仍有酒店或旅館有興趣參與計劃，局方會繼續和非政府機構及相關持份者積極推展，有新項目會盡快公布細節。

至於去年底財務委員會就資助計劃批出的10億元尚餘多少，麥美娟說每個資助計劃項目的軟件及硬件配套各有不同，加上資助金額涉及商業敏感資料，不宜透露個別項目的相關財務資料。

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