逾半受訪青年認為首期要儲10年以上　近九成人拒租青年宿舍

關注青年住屋聯席早前以網上問卷訪問400名18至45歲市民，發現有接近一半受訪者希望買樓，當中想買居屋及私人樓的受訪者分別佔5成；有近9成受訪者表明不會考慮租住青年宿舍。有近一半受訪者預計需要10年以上時間「儲首期」，有逾9成受訪者支持政府在新一年度再推出「首置上車盤」項目。



聯席建議政府推出首置免息貸款計劃，制定適量名額協助首置人士；增加資助房屋項目，進一步推出更多居屋單位；以及研究將部分社區隔離設施轉為青年宿舍。



關注青年住屋聯席在今年4月3日至28日以網上問卷調查，訪問400名18至45歲市民。結果發現，有50.5%受訪者最希望買居屋或綠置居，另外有48.8%受訪者希望購買私人樓。當中希望買私人樓宇的受訪者，有80%是18至19歲組別。而53.2%的20至29歲受訪者，最想買首置上車盤；54.2%的30至39歲組別受訪者，最想購買居屋。

調查亦發現，88.5%受訪者不打算申請青年宿舍；至於受訪者自行評估要多少年時間「儲首期」，結果顯示45.5%受訪者估計要儲10年以上，亦有14.3%受訪者估計要儲8-10年。調查亦反映，有91%受訪者支持政府在新一個年度再推出「首置上車盤」項目。

聯席：推首置免息貸款 增建居屋

聯席指有近八成受訪者最希望政府能「提供免息貸款計劃」，遠多於其他期望，認為反映出受訪青年其實有較強烈的置業訴求，但對於能成功置業信心卻較低。聯席促請政府當局研究推出「首置免息貸款」先導計劃，制定適量名額協助首置人士。另外聯席亦請政府能進一步推出更多居屋單位，同時亦需要提高青年單身人士的配額。聯席亦指，擔心通關後，政府難以把酒店轉變成青年宿舍，建議政府可考慮把部份社區隔離設施轉作青年宿舍之用。