施政報告｜經民聯倡大規模重建公屋　樓價無大升可考慮全面撤辣

樓價持續下滑，地皮入標氣氛冷清，經民聯副主席林健鋒指，未來如無異常情況例如樓價突然飆升，政府應考慮全面撤辣，讓市場回復正常和健康。另外該黨促請政府大規模老舊公屋重建，並設立明確的指標，以便推進有關重建工作。



林健鋒(左二)指，未來如無異常情況包括突然飆升，政府應考慮全面撤辣，讓市場回復正常和健康。(李宇婷攝)

林健鋒指經民聯是首個政黨提出全面撤辣，希望促進樓市復常，今年《施政報告》提出買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）減半，外來人才置業的印花稅就先免後徵等，對樓市都有幫助，但減辣措施對市民大眾來說仍偏向保守，自宣布減辣後市場沒有出現大上大落的情況，成交量只活躍了一點但樓價平穩，亦是期望見到的。林健鋒認為，未來如無異常情況例如樓價突然飆升，政府應考慮全面撤辣，讓市場回復正常和健康。他稱現時樓市仍然不健康，過去一年樓價跌超過20%，強調要讓樓價穩定下來，會向財政司司長陳茂波提出全面撤辣，但補充如有飆升的情況亦可以暫緩撤辣。

至於美聯合謀定價一事，林健鋒指絕大部份商人都是依法依規矩做事，相信個別行為不會影響投資者對香港營商環境的觀感。經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標指，案件進入法律程序，不適宜在這階段評論，但認為全港各行各業都需要根據競爭法運作。

愛民邨。（資料圖片/張浩維攝）

重建後增加3.95萬伙 促設立公屋重建KPI

經民聯主席盧偉國指，估算分階段重建全港24條老舊屋邨，可以釋放約188.2公頃土地，按照政府350公頃土地可興建約3.3萬個公營房屋單位來計算，假設再減去兩成土地作為公共設施等其他用途，重建後粗略預計將可提供較原有的多約3.95萬個單位。

他指政府必須設立公屋重建KPI，爭取10年內啟動重建當中12條屋邨，促請政府大規模推動老舊公屋重建，並設立明確的指標，以便推進有關重建工作。他續指政府亦應盡早公佈計劃，讓受重建影響的老舊公屋居民、公屋申請者等持份者做好準備。盧偉國解釋，有關做法可確保重建有序推行，既避免重建在同一時間集中在同一區域展開，對該區用於遷置受影響居民的公屋資源構成巨大壓力，亦避免建造業界一時難以調動人手應付。

市建局今年初在九龍城展開為期三年的小區復修先導計劃，經民聯副主席梁美芬指計劃以「聯廈聯管」進行，單幢舊樓可以共用管理公司，資源人力選擇較多，變相可互相照應。她說，新計劃可協助很需要維修管理的舊樓，希望政府加大力度進行，建議由政務司司長督導，成立跨部門工作小組，制定「聯廈聯管」政策，逐步擴展計劃至更多地區及服務，包括樓宇維修、消防保安等。