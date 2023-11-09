彩虹邨重建｜逾百人到居民大會望原區安置　八旬婆婆憂搬走無人探

逾60年樓齡的彩虹邨傳出重建消息，逾300名居民今日（9日）晚上出席居民大會，討論重建事宜。大部份居民稱樓宇日久失修，天花石灰石屎剝落嚴重，形容煮飯時常有「胡椒粉」加料，希望可盡快重建；另有居民憂安置地點偏僻，對獨居長者或有不便，希望可原區安置。



彩虹邨第一批居民、80多歲的鄧婆婆在彩虹邨孕育了4代人，見證「冇𨋢」抱住子女「行崩」樓梯，到現在有𨋢。她哭訴，現時住彩虹邨交通方便，子女已少回家看望：「我哋住呢度都唔得閒嚟睇，（搬走後）你想佢哋返嚟睇下我，好難喇！要我搬即係叫我去死！」她指家中天花石屎曾塌下，希望重建但必須原區安置。



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鄧婆婆是首批居民 已四代同堂有曾孫

有政團今日在彩虹邨召開居民大會，收集居民意見，在場坐無虛席，目測至少逾300名居民到場，大部份是長者。多名居民在大會上發表意見，均稱家中日及失修，天花常有石灰剝落，「整完又壞」，希望可盡快重建，但必須原區安置。

80多歲的鄧婆婆晚上在街坊撐扶下出席大會，她是首批入伙的居民，20多歲已搬進來，至今已60多年，孫子也已成家立室育有曾孫，現時已是四代同堂。鄧婆婆表示，見證此處由「冇𨋢變有𨋢」，憶當年抱子女走過的每級樓梯，「樓梯都行崩咗」，回憶已多得記不清、說不出。

▼11月6日 彩虹邨即將展開重建▼



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哭訴：要我搬即係叫我去死！

她稱，得悉重建消息時，最擔心要搬遷，稱自己不良於行，對搬遷感到十分擔憂，「我淨係識喊。」她稱子女長大離開後已較少回家，說着更忍不住落淚: 「我哋住呢度都唔得閒嚟睇，（搬走後）你想佢哋返嚟睇下我，好難喇！要我搬即係叫我去死！」

鄧婆婆稱，家中樓齡已高，曾有一晚睡覺，突然「嘭」一聲，才知廚房有天花塌下，幸無人受傷，但每年讓房署維修，不久後又有損毁。她稱大部份與她同住該處多年的居民都有同一希望，可以盡快重建的同時，也要原區安置，不要讓一眾老人家辛苦。

方女士家中天花剝落維修沒用 冀原區安置

今年70多歲的方女士亦稱，60多年前已搬來彩虹邨，對該處感情深厚，但單位隨樓齡增長常有石屎剝落，「煮煮下飯有胡椒粉滲落嚟」，冀重建時可原區安置。在邨內住了50多年的衞先生亦稱，在彩虹邨居住已久，甚至在邨內也搬遷過，惟家中天花石灰經常剝落，維修也無用，希望可盡快重建，但要原區安置。

居十年夫婦讚鄰里和睦

林太在彩虹邨居住了10多年，現時已結婚生子，與丈夫及9個月大女兒居於邨內。她稱常聽到鄰居稱天花剝落，經常要維修，但維修聲音非常嘈吵，故也希望可重建，「不過唔好一批一批咁」，冀可一次過完成搬遷安置。她說，彩虹邨交通方便，鄰里關係和睦、感情深厚，倘重建後有機會，也希望可遷回邨內。