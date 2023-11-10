大劉劉鑾雄稱樓市冧後難救　不懂評論夜繽紛：官字有幾多把口？

人稱「大劉」的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，今日（10日）下午突然舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應。記者會上，劉鑾雄被問到如何評價近日港府推動「香港夜繽紛」等經濟措施時稱「唔敢答唔識答」，更指：「做官梗係叻過我啦，做官點解呀？個官字點寫呀？有幾多把口？」



他表示，明白政府在撤辣方面有難處，因樓價低時，劏房居民可住得更好，但指政府若不積極做事，樓價或會續跌：「冧咗都唔易救得起。」



▼11月10日 劉鑾雄記者會▼



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劉鑾雄下午突然召開記者會，回應一系列與他相關的傳聞。他在記者會上盡情回應記者提問，當他被問到如何評價港府「夜繽紛」等經濟措施時，他稱：「唔識答唔敢答」，又稱涉政府的議題，「做官梗係叻過我啦，做官點解呀？個官字點寫呀？有幾多把口？」

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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不過，就樓價方面，他指若如果政府再不積極做事，相信樓價會繼續跌，「冧咗都唔易救得起。」他說不敢建議政府如何去做，稱並非政府官員，有人聽也不會影響大局，「唔敢講，驚講咗又唔啱，講咗又幫唔到大局。」

他續稱，明白政府難處，「撤（辣）又驚唔撤又驚。」他稱曾聽國務院港澳辦主任夏寶龍指希望香港市民可住得更大更闊，「究竟中央想（香港）樓價跌定點？」他認為若樓價跌，劏房局民有望住得舒服些，「樓價高時劏房戶點住？」

劉鑾雄坦言，在樓價方面政府政策面臨矛盾，但指自己非政治人物也不是政府宜員，「上面同香港大家點諗，大家講嘢多餘，而家我講嘢都話talking too much（講太多）喇」。

經歷大風大浪，劉鑾雄被問到如何看待現時波譎雲詭的市況，他笑稱自己由「賺到少少錢到多多錢」，以其經驗認為，縱觀環球現時有俄羅斯烏克蘭戰爭、以色列及巴勒斯坦問題，再加上美國債息等，多個問題在同一時間發生，令事件變得很複雜。

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