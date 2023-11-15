年宵2024｜民主黨投檔遭DQ被指黑箱作業　李家超：投標者心中有數

民主黨職員投得維園年宵攤檔一號檔後，被食環署取消資格，引用條文稱「無須交代因由」，民主黨副主席伍凱欣以個人身份投檔亦被取消投檔資格。 行政長官李家超被問到會否予人黑箱作業觀感，他說不討論個別個案，但稱投標是按規矩辦事，「任何人對自己的投標心中有數」。



民主黨投檔被DQ 食環署：無須交代因由

維園年宵攤檔昨日（14日）第二日競投，民主黨職員原本成功競投得一個攤檔，惟簽約前食環署引用今次年宵的「參與競投的條件和規則」第10H條，指「政府保留絕對權利拒絕與任何投得攤位的人士簽訂特許協議，無須交代因由」，未有提供原因下取消民主黨成功競投資格。民主黨副主席伍凱欣稱以個人身分投檔，亦遭遇同樣情況。

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民主黨投檔被DQ是否黑箱作業？李家超：心中有數

李家超下午落區後會見傳媒，被問到民主黨一名職員競投維園年宵攤位後，被食環署取消資格，沒透露原因，政府是否有黑名單，會否予人黑箱作業觀感。他回應說，任何投標都是按投標時公布的規矩，「個別個案細節我們不去討論，但按規矩去投標，投標人都知道的，如果任何人他對自己的投標心中有數的」。