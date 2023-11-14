年宵2024｜民主黨副主席伍凱欣個人身份投檔被DQ：連我賣咩都未知

民主黨職員投得維園年宵攤檔一號檔，惟登記個人資料後，被食環署取消資格，引用條文是「無須交代因由」。民主黨副主席伍凱欣亦被取消投檔資格，她接受《香港01》訪問時說，是以個人名義為其店舖競投維園年宵，「我只係拎咗身份證登記，連商業登記都未拎出嚟，佢就叫我入房通知我被DQ（取消資格）」。而過往有投檔的社民連今年沒競投。



民主黨派職員投檔被DQ 食環署：無須交代因由

維園年宵攤檔今日（14日）第二日競投，民主黨職員原本成功競投得一個攤檔，惟簽約前食環署引用今次年宵的「參與競投的條件和規則」第10H條，指「政府保留絕對權利拒絕與任何投得攤位的人士簽訂特許協議，無須交代因由」，未有提供原因下取消民主黨成功競投資格。

伍凱欣投檔同被DQ感無奈：連我賣咩都未知

以個人名義競投檔攤的伍凱欣亦遭遇同樣情況，她向《香港01》強調競投攤檔「純係商業嘢」，原本打算販售零食等預製食品，她成功競投攤檔並提供身份證予食環署登記，惟不足十分鐘已被職員要求入房，同樣以第10H條文通知取消其成功競投資格：「佢連我商業登記證明都未睇，連我賣咩都未知就通知我被DQ。」她坦言感到無奈，會要求當局解釋取消原因。

泛民過去年宵擺檔吸金 社民連今年沒競投

泛民政黨過去一直透過維園年宵擺檔吸金籌款，對上一次在維園擺年宵攤檔是2019年。當時主打產品是「議事廳狼人」遊戲卡，將各個政治人物重新包裝成遊戲角色，籌得9.4萬元，民主黨2018年年宵未計成本下籌得15.3萬元，全數捐予當年台灣花蓮地震賑災。過往有投檔的社民連今年沒競投。