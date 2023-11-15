的士團體聯同易志明請願　擬下周三非繁忙時段罷工3小時抗議Uber

17個的士團體聯同航運交通界立法會議員易志明，到政府總部外請願，不滿推出的士司機扣分制，同時強烈要求政府立即停止白牌車平台在港營運，以保護的士行業的權益，團體稱計劃在下周三（22日）非繁忙時段罷工3小時抗議白牌車平台Uber。



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的士團體稱白牌車平台造成「不對等的競爭」

香港無線電的士聯誼會今天（15日）到政府總部，聯同的士車行車主協會、推動的士發展聯會等團體示威，稱白牌車平台引起業界強烈關注和不滿，形容白牌車平台營運商不受傳統的士行業的監管，並且不需要遵守政府的法規和要求，是「不對等的競爭」，業界強烈要求政府立即停止白牌車平台在港營運，保護的士行業的權益。

團體要求公務員停止違法坐白牌車

的士團體又指控有公務員違法乘坐非法白牌車，稱不僅違反法律，也為的士行業帶來不公平的競爭，要求政府公務員停止違法乘坐非法白牌車。他們又說，政府計劃推出的士司機扣分制，直接影響的士司機的工作和收入，稱司機需要應對複雜的交通環境和乘客需求，並經常⻑時間工作，難免會遇到⼀些交通違規行為，不代表他們就是不合格的駕駛⼈員，批評扣分制度不公平且不合理。

擬下周三非繁忙時段罷工3小時抗議

團體希望能約見政務司及運輸及物流局面談，進⼀步解釋業界面對的困境，稱如政府沒有任何回應，17個的士團體將於下周三非繁忙時段罷工3小時，表達業界對白牌車不滿。