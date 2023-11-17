政圈風聲｜的士罷工反Uber　擬露天停車場晾車　運輸署急摸底周旋

的士團體相隔5年再發起停駛抗議白牌車平台Uber，據了解運輸署大為緊張，隨即聯絡部分團體，詢問是否支持罷工，又打聽罷工規模、行動有否申請，警民關係組亦有向團體了解細節。有團體強調今次是「罷工」而非「罷駛」，笑言「是否司機休息都要運輸署批准」。



不過，運輸署並非鐵板一塊，據悉已向多個的士團體摸底，稱如果安排會面是否可以停止罷工。《香港01》打聽過的士團體計劃下周二（21日）召開記者會公布詳情，初步擬物色露天停車場集體「晾車」，已發通告呼籲車行派的士參與。距離行動只剩不足一星期，罷工是否成事有待觀望。



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17個的士團體前天（15日）在政府總部外示威，不滿推出的士司機扣分制，同時要求政府立即停止白牌車平台在香港營運，希望約見當局面談，表明如政府沒有任何回應，計劃下周三（22日）非繁忙時段罷工3小時抗議白牌車平台Uber。

運輸署向多個團體摸底 了解安排會面可否叫停罷工

據了解，公布行動後一至兩小時，多個參與聯署的的士團體，隨即收到運輸署的來電，詢問罷工規模，行動細節。有團體收到運輸署詢問是否支持罷工行動，又提出如果11月22日罷駛行動前安排會面，會否可以叫停罷工。不過，據聞運輸署亦有向團體詢問今次行動有否申請，有業界說今次是「罷工」而非「罷駛」，笑言「是否司機休息都要運輸署批准」。的士團體透露，他們不是堅持非罷工不可，「中間是否有轉變呢，大家可以商討下」，不過至今署方仍未有進一步消息，未知是否觀望行動規模。

下周二公布罷工詳情 擬露天停車場晾車 籲每間車行派車

的士團體計劃下周二（21日）召開記者會公布行動詳情，據悉初步考慮過多個方案，包括指定時段內各自各放低車罷駛，亦考慮過集合一批的士在露天停車場停泊以示不滿，最終哪個方案跑出，有待商討，但強調行動溫和，初步不打算用的士遊行方式抗議。的士小巴商總會昨天（16日）向會員發通告，「呼籲每一車行會員能派車一部（紅的或綠的），為的士行業出一分力」。今年國慶前夕，亦有的士業界發起罷駛，有團體透露當時接獲警方勸喻，直言「國慶日唔好搞事」，最終告吹。今次發起罷駛，警民關係組亦有聯絡部分的士團體，了解行動詳情，惟未有表明反對。

2018年的士團體亦曾經舉辦的士慢駛遊行及罷駛，主要在政府總部一帶行動，抗議白牌車平台Uber，事隔5年再辦的士罷駛反Uber，業界能否達成所願，有待觀望當局「拆彈」。