的士業擬11.22非繁忙時間罷工3小時抗議Uber　要求禁止公務員乘坐

的士業界不時請願要求政府取締白牌車，如Uber等服務，並屢次反對擬訂立的士記分制。今日（15日）有17個的士團體聯署，並於政總請願，要求政府即時停止白牌車平台營運，並禁止公務員乘坐白牌車。業界希望與政務司及運輸及物流局面談，表達業界困境，如政府沒有回應，將於11月22日的非繁忙時間，展開為時三小時的罷工行動，以表達對白牌車的不滿。



香港無線電的士聯誼會與16個的士團體，今早於政總請願，要求政府即時停止白牌車平台營運。（新星的士同業聯會 Facebook圖片）

香港無線電的士聯誼會與16個的士團體，今早於政總請願，要求政府即時停止白牌車平台營運，批評白牌車嚴重影響的士業界發展。業界又提到，部份政府公務員乘坐白牌車，批評此舉違反法律，要求所有公務員停止乘坐白牌車，以維護交通秩序。

反對記分制 指司機難免違規

此外，政府計劃推出的士司機違例記分制，業界批評會對司機造成不必要的壓力，並稱司機需應對複雜的交通環境和乘客需求，又要長時間工作，形容「難免會遇到一些交通違規行為」。

業界表示，因應上述問題，希望約見律政司及運輸及物流局，進一步向政府解釋業界困境，如政府沒有回應，17個的士團體將於11月22日的非繁忙時間，展開大約三小時的罷工行動，以表達對白牌車的不滿。