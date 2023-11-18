區議會選舉｜宋芝齡錄製流行都市　自由黨稱播出後已向無綫反映

自由黨今日（18日）舉行區議會選舉造勢大會，被問及自由黨灣仔區候選人宋芝齡早前現身無綫節目《流行都市》，會否造成選舉不公。自由黨主席邵家輝稱，該節目在9月拍攝，宋芝齡當時未決定參選，報名時宋已向電視台請假，並告知需留意選舉情況，節目播出後亦已再向電視台反映。



邵家輝稱，節目播出後亦已再向電視台反映。（馮子健攝）

李鎮強：節目播放不在控制範圍內

自由黨副主席李鎮強表示，宋芝齡在9月已向電視台請假，惟節目播出不在其控制範圍內，而節目內容沒有涉及選舉宣傳。他又稱，候選人亦不能控制電視活動，很多節目不是立即錄影及播出，而宋芝齡都有向電視台反映情況。

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旗開得勝大旗被吹倒

自由黨為東區太北候選人阮建中、地委會界別曾卓兒造勢。阮建中稱再參選希望爭取連任，讓他繼續服務太北區。曾卓兒稱東區服務超過20年，得到領導街坊支持，希望繼續為地區爭取更大福祉。

及後，黨魁張宇人向兩人贈送「旗開得勝」的大旗，惟大風之下旗桿與旗幟被吹至分離，眾人唯有手執旗幟合照。

東區太北直選的候選人還有民建聯丁江浩、工聯會蘇嘉樂、新民黨雷有得。

灣仔區直選的候選人還有民建聯穆家駿、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

東區地區委員會界別提名有工聯會林嘉良、自由黨曾卓兒、無申報政治聯繫林永祥、無申報政治聯繫洪超群、無申報政治聯繫林彩英、無申報政治聯繫賴暖新、民建聯郭詠健、民建聯陳凱榮、民建聯王志鍾、民建聯林永晟、民建聯劉淑燕、民建聯洪志傑、民建聯劉堅、新民黨劉聖雪、經民聯王詩展。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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