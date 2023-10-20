區議會選舉｜灣仔直選料競爭競烈　宋芝齡：如選香港小姐

撰文：李宇婷
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自由黨成員、藝人宋芝齡今日（20日）報名參與灣仔區議會直選，黨主席邵家輝及副主席李鎮強到場站台支持。宋芝齡稱，爭取提名過程順利愉快，三會成員平時都見到她真實的一面，街坊反應正面。

由於有多人表態會在灣仔區出選，預料競爭激烈，她形容預計猶如1996年參選香港小姐。她稱認識其他參選人，最終勝選者都是為了服務社區：「友誼第一，沒有壓力」。

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宋芝齡稱，感謝自由黨黨友的支持，主席邵家輝給予很多寶貴意見，包括降低心理壓力指數。她指，主席說灣仔任何一位街坊都不容忽視，即使對方支持她與否：「做得唔好的地方要做得更好，欣賞你的要做得更好，保持謙卑的一顆心。」

她稱，若幸運當選，將特別關注交通和環保的議題，因為明年會實施垃圾徵費，她會多做解說工作。

至於街坊對她參選的反應，她指街坊反映幾好，經過會認得她且能叫出她的全名、指她真人較上鏡瘦一點，是她最大的鼓勵。她希望展示自己實幹的一面，邵家輝則指很多街坊朋友想和她影相留念。

邵家輝讚辦「區選夜繽紛」

邵家輝則指，任何鼓勵和支持都對參與區選有幫助，又讚政制及內地事務局局長曾國衞想到以「區選夜繽紛」進行宣傳，希望市民也留意選舉，參選人都希望社區更好，期望市民盡責投票。

灣仔區議會選舉地區直選暫時有民建聯的穆家俊報名參選。

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