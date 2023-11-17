區議會選舉｜宋芝齡主持流行都市　無綫沒避嫌　稱不涉選舉宣傳

區議會選舉還有3星期舉行，自由黨灣仔區直選參選人宋芝齡，在昨日（16日）無綫電視（TVB）播出的《流行都市》節目中主持煮餸環節。根據選管會指引，除了選舉論壇，候選人不應以該等身份參與任何節目，避免不公平的宣傳。宋芝齡在10月20日報名參選，無綫回應說節目9月初已錄影，不涉選舉宣傳，宋芝齡將停止參與《流行都市》至選舉完結。



宋芝齡孖大王、鼎爺煮餸 節目環節約12分鐘

涉事的無綫電視翡翠台《流行都市》節目在11月16日播出，其中一個「鼎爺家常菜」煮餸環節，由宋芝齡與安德尊（又稱「大王」）主持，李家鼎（又稱「鼎爺」）教煮乾煎茄汁大蝦，全程約12分鐘，交流烹飪心得，最後試食嚐味。自由黨10月17日公布宋芝齡出戰灣仔區直選，10月20日報名參選，11月10日獲區議會資格審查委員會確認提名有效。

指引：候選人不應參與節目 選舉論壇例外

根據選舉管理委員會指引第七部份，有關避免不公平宣傳的章節，提及「選舉期間傳媒機構應確保不會優待或虧待任何候選人，而候選人也不可接受這類優待」，經常參與節目的主持人，在公開表明有意參選之後或選舉期內，「不應以該等身份參與任何節目，避免在這個關鍵時刻作不公平的宣傳」，但候選人可以出席選舉論壇。

無綫稱節目9月初錄影 早已排期昨日播

《香港01》向無綫電視查詢涉事節目拍攝日期、宋芝齡主持昨日播出《流行都市》節目的原因、有否要求宋芝齡申報選舉開支，以及會否擔心造成選舉不公。無綫電視回覆說，宋芝齡是無綫合約藝員，承認主持昨日播出的《流行都市》煮餸環節，不過稱該集節目9月初錄影，早已排期於昨日播放，「播出內容與選舉無關，且並無涉及任何選舉宣傳」，又稱宋芝齡將不參與《流行都市》節目直至選舉完結。

灣仔地區直選共有5名候選人，包括無申報政治聯繫的李碧儀、李文偉、新民黨黃守東、自由黨宋芝齡、民建聯穆家駿。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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