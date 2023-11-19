拒評國安案會否交內地審理　林定國：叮噹百寶袋係唔會咁易披露

美國國會的「香港制裁法案」引起建制討論將國安案件交內地審理。律政司司長林定國說，送交內地審理案件的啟動程序嚴謹，惟現時不會答假設性問題，「叮噹百寶袋好多嘢，有冇見過晒冷拎晒啲嘢出嚟？百寶袋係唔會咁易披露嘅」，稱律政司人員對於制裁處之泰然，工作不會受制裁影響。對於案件送交內地審理會否造成不公，林定國稱只是程序不同、罪名刑罰沒變。



林定國稱送交內地審理啟動程序嚴謹：唔係是是但但判斷

林定國接受電視台訪問時說，有親自向被列入擬制裁名單的律政司人員了解過，感覺大家處之泰然，因為已經不是首次制裁，他相信同事會齊心合力做好工作，不會受這些事影響，至於被列為擬制裁名單的法官有何感覺，林定國說自己沒「直接接觸」，但稱「沒訊息資料令我懷疑佢哋工作受影響」。

被問到既然律政司人員或法官都不擔心制裁，是否符合國安法第55條的條件，即是由於外國的參與致香港特區難以對案件行使管轄權，要將案件交內地審理呢？林定國說假設性問題答不到，稱啟動程序嚴謹，「唔係是是但但判斷，話語權喺國家手中」，稱要由中央決定。他又說，如果有人企圖對你不友善，都要視乎情況處理，「叮噹百寶袋好多嘢，有冇見過晒冷拎晒啲嘢出嚟？百寶袋係唔會咁易披露嘅」。

內地最高人民檢察院。（資料圖片）

交內地審理造成不公？林定國稱只是程序不同、刑罰沒變

一旦啟動國安法第55條，將國安案件交內地審理，林定國說會交由內地最高人民檢察院及指定法院處理，不是用香港刑事條例，而是用內地刑事訴訟法。被問到香港行普通法，用內地另一套法律去審訊定罪，會否對被告不公，林定國說國安法的罪行不會因為內地行使管轄權而令到「罪名變咗、要素變咗、刑罰唔會變，法例唔會變」，不同的是程序上，動用內地刑事訴訟程序，整部國安法不會有分別。 不過，如果被告在內地接受審訊，有內地律師牌照或相關資格的人，就有權代表當事人出庭。

坊間對《基本法》的爭議和討論，往往只圍繞住有關國家安全的23條、普選行政長官及立法會的45及68條等，卻忽略了145條賦予港人的社福權利。（資料圖片）

23條參考外地容許扣留疑犯逾48小時？林定國：不會抄襲

基本法23條立法明年內完成，保安局局長鄧炳強早前指會參考外地國安法例，不排除容許警方可以扣留疑犯超過48小時。林定國被問到如果可扣留超過48小時，便與國安法有分別，會否涉及修改國安法，他回應說國安法優先，亦有凌駕性，不存在要修改國安法，當局參考不同地區的情況，是想了解其他國家面對類似國家安全風險時用甚麼手段，有否參考價值或者需要做同樣的事，「唔係搬字過紙或者抄襲」，純粹是分享經驗，對應香港的情況決定自己的方向，只不過是描述例子。

律政司需否到內地掛職？林定國：現在無，將來說不到

施政報告提出，明年與最高人民法院籌備於明年內建立恆常對接平台，推進大灣區司法和法律研究及實務工作，林定國被問到律政司人員是否要到內地掛職，他說，建立平台是因為內地法院有重要角色，希望有平台直接對接，令工作更加暢順，互相認識對方制度都是好事，惟現在律政司沒有掛職安排，「將來我都講唔到」，強調多了解對雙方都有好處。