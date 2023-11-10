首回應用國安法55條把案件交內地　林定國：僅限「水深火熱」情況

美國國會跨黨派議員提動議擴大對本港的制裁名單，涵蓋國安法指定法官，有意見指可能觸發啟動《香港國安法》第55條，把部份國安案件移交內地處理。政府高層首度對此作出回應，律政司司長林定國稱大家不應胡亂揣測未發生的事，強調相關條文只會在國家處於「水深火熱」狀態下，方會引用。



林定國指只會在「水深火熱」狀態下，方會動用《香港國安法》第55條（香港法律周直播截圖）

全國港澳研究會顧問劉兆佳率先提出，如果美國國會通過進一步制裁本港法官及檢控官，或導致本港法院未能有效審理國安案件時，港府或有機會動用《港區國安法》第55條，把部份國安案件移交內地處理。行政會議召集人葉劉淑儀及民建聯也附和有此可能。

國安法第55條訂明有三個情況，可以把案件移交內地審理（香港法律截圖）

林定國今早（10日）出席香港法律周閉幕活動時，首度對動用《香港國安法》第55條作回應，他指大眾不應胡亂揣測未發生的事，又指《香港國安法》第40條例明所有觸及到國安法的案件 ，都會由香港行使管轄權，包括由香港警方、律政司及法院，進行調查、檢查及審查的工作。

林定國：55條是例外性條款

他指，只有在三個極端情況下，包括受外來勢力影響或國家處於「水深火熱」狀態，才會有需要引用第55條，強調第55條是一個例外性的條款，並有清晰機制，需要由香港特區或國安委提出，再由中央人民政府批准，才會應用到這個例外條款。

林定國強調，應對香港法官及法院執行的司法審判有信心，並反問《香港國安法》實施三年，有哪宗本地法官審理的案件，並非依照證據和法律公平公正作裁決。 他又強調，律政司絕對不容任何人影響本港司法系統，司法界會共同合作，並向大眾做好法律教育，確保整個司法系統和法律系統，能夠依據一如既往的法治精神運作。