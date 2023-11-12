美制裁法案｜譚耀宗：極端情況或被迫將國安案交內地　現未有需要

美國國會動議「香港制裁法案」，全國人大前常委譚耀宗再斥美方破壞法治，至於是否要將國安案件移交內地審理，譚耀宗說目前未需要，要看事情發展，但如果情況「極端」，不排除動用這個機制。



提到美國國會提出的香港制裁法案，譚耀宗斥這是破壞法治，至於是否會「被迫」動用《香港國安法》第55條，他指要看事情發展。（資料圖片）

譚耀宗：極端情況或將國安案交內地

譚耀宗今日（12日）出席民建聯活動後，被問到美國國會動議制裁多名法官及檢控官，譚耀宗重申外國利用制裁脅迫本港司法人員是不能接受，「如果執法人員受打壓、脅迫，我們無理由袖手旁觀，甚麼反應都沒有，絕對不應如此」。他又指，港府會盡力不讓上述局面出現，「但一旦去到如此極端，我們可能被迫要用到過去未嘗試過，但法例中有安排的程序、做法」，惟重申說要視乎事態發展，目前未有需要，稱美國國會議員提案要求制裁仍處於「初階段」。

譚耀宗未有評論三會提名制度 不同意無民主派屬不夠多元

區議會選舉下月舉行，無民主派能夠取得足夠三會成員提名入閘參選，譚耀宗不認為沒有民主派就是不夠多元，形容選舉依然激烈，又認為「愈多人出來投票愈好」以體現對新選制的支持。他未有評論三會提名制度，不過強調要尊重三會委員的決定，又指提名與否視乎參選人表現，直言新選制是開放的。對於外界預測投票率慘淡，譚耀宗稱未有訂下目標，認為「愈多人出來投票愈好」，顯示對新選舉制度的支持。