劉光源斥美政客恫嚇制裁荒謬無耻　林定國以疫苗喻國安立法

中聯辦副主任劉光源指，部份美國政客反覆揮舞所謂制裁的大棒，恫嚇香港檢控人員和法官，批評這種卑劣行徑明目張膽違反國際法原則和法治精神，形容是荒謬、無恥和惡意的行為。



劉光源再批美國國會有議員提出制裁香港官員（香港法律周直播截圖）

劉光源今早（10日）在香港法律周閉幕活動上致辭指，過去數天香港有大規模示威反對美國所謂制裁，以保護香港香港檢控人員和法官和保衞香港法治，事實證明恫嚇不能遏制香港法治，任何擾亂香港法治及破壞「一國兩制」原則的企圖注定失敗。

他指，香港的法治具有獨得優勢，需要充分發揮，認為應繼續優化法律及營商環境，積極對接「一帶一路」及粵港澳大灣區等國家戰略，並用好香港的普通法制度，聯通內地及世界。他又認為應突顯香港作為國際法律中心的地位，建立培訓學院培養具有全球視野的法律人才，而香港的法治給合了中西方制度和形式的優點，有利於人與人之間的聯繫，香港應與世界廣泛進行法律交流，招展法治合作朋友圈，增進民心相通。

林定國以疫苗比喻為國家安全立法（香港法律周直播截圖）

林定國以注射疫苗喻國家安全法

律政司長林定國在同一場合致辭指，就國家安全立法純屬是保護性質，不是入侵性質；是防衞性質，而不是攻擊性質。林定國以注射疫苗比喻國家安全法，病毒比喻危害國家安全的行為，指接種疫苗可能被視為「入侵」身體，但疫苗實際目的並非要帶來痛苦，而是要保護身體免受各種病毒帶來潛在傷害。

林定國強調，訂立國家安全法不單是憲制責任，亦是有實際需要，指為了培養對國家安全的正面思維，需要主動解決坊間對《港區國安法》的疑問、消除顧慮和錯誤觀念。

李家超（香港法律周直播截圖）

李家超：香港會繼續發揮獨特優勢 聯通內地及世界

行政長官李家超出席同一場合致辭時指，5日法律周共吸引了1.1萬人出席，香港在一國兩制下，有背靠祖國、聯通國際的優勢，作為中國唯一的普通法司法管轄區，香港將繼續發揮獨特優勢，成為內地與世界其他地區之間的橋樑。