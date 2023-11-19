區議會選舉｜宋芝齡亮相TVB節目惹不公平　李慧琼稱研究是否投訴

自由黨灣仔區議會候選人宋芝齡上周現身無綫節目《流行都市》，引來外界質疑造成選舉不公。民建聯會務顧問李慧琼期望媒體嚴格遵守選舉要求，確保候選人有「equal airtime」 （公平的播出時間），稱會與團隊研究是否向選舉事務處投訴。



宋芝齡被問到選舉期內亮相《流行都市》節目時說，自己參選之後已經向無綫請假，日前播放的《流行都市》環節都是之前錄影，待12月10日選舉之後才重新參與。



自由黨灣仔區候選人宋芝齡上周四（16日）亮相無綫節目《流行都市》，根據選舉管理委員會指引，候選人不應參與任何節目，避免不公平宣傳」，選舉論壇例外，引來外界質疑可能造成選舉不公。無綫回應稱該集節目9月初錄影，早已排期播放，強調無涉及選舉宣傳，惟沒交代是何時排期。自由黨主席邵家輝昨日（18日）稱，宋芝齡在節目錄影時未決定參選，報名時已向電視台請假，亦已再向電視台反映事件。

李慧琼冀媒體遵守選舉要求 會否投訴有待團隊研究

民建聯穆家駿與宋芝齡撞區在灣仔參選，民建聯會務顧問李慧琼今日（19日）出席活動時，被問是否接受自由黨的說法，她表示相信大家都知道香港的選舉法例十分嚴謹，自己以往參選不同的選舉時亦要遵守嚴謹的法律，「我的理解是，如果在選舉期間電視節目播放候選人air time，他們都應該同時要考慮平衡」，期望電視、電台等不同媒體遵守選舉要求，包括為候選人提供「equal airtime」（公平的播出時間），確保選舉公平公正。至於民建聯會否就此向選舉事務處作出投訴，李慧琼稱有待研究「呢個要同團隊研究咗先，我諗我唔合適代團隊去答，因為我唔係完全掌握件事」。

宋芝齡：參選後已向無綫請假

宋芝齡下午在銅鑼灣擺街站，被問到選舉期內亮相《流行都市》節目時說，自己參選之後已經向無綫請假，日前播放的《流行都市》環節都是之前錄影，待12月10日選舉之後才重新參與。

灣仔區直選的候選人還有民建聯穆家駿、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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