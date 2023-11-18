區議會選舉｜無反對派就不投票　陳國基批不正確　拒談委任落敗者

新制下的區議會選舉投票日將於下月舉行，投票率是今次選舉焦點之一。政務司司長陳國基今日（18日）接受訪問時指，當局未有估計投票率，亦無設定硬性指標，但強調市民應投票選出心儀的候選人，不應抱着無「反對派」議員便不投票的心態，直言此想法「唔太正確」。他續指，現階段不能估計會否委任區選落敗者。



政務司司長陳國基。（資料圖片／蘇煒然攝）

無為投票率設硬指標 但政府希望愈多愈好

陳國基在有線新聞節目《有理有得傾》中，呼籲市民投票，選出最能代表其意見的區議員，以提升地區治理，「政府當然希望愈多愈好」，但強調當局並無就投票率設定硬性指標，亦無估算投票率。

被問到民主派支持者未必會投票，外界估計投票率有機會低於兩成，陳國基則指，「不是話有反對派嘅議員，我先投票，冇喇，我就唔投，呢個心態，我覺得就唔太正確」，強調正確的心態是要選出自己心儀的區議員，而投票率愈高，愈反映市民明白投票的重要性。

陳國基指，「不是話有反對派嘅議員，我先投票，冇喇，我就唔投，呢個心態，我覺得就唔太正確。」（資料圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟早前表示，社會和諧有可能致投票率低，陳國基卻指，社會和諧對政府是好事，但與投票率低無必然關係，「低投票率係可能我哋要做多啲宣傳，令市民明白投票嘅真正目的同用意。」