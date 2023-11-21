區議會選舉｜吳秋北撐新民黨黃守東 葉劉：我都有為工聯會站台

距離12月10日區議會選舉不足三星期，新民黨灣仔區候選人黃守東今日（21日）舉行宣傳車啟動儀式。該區競爭激烈，而黃守東獲工聯會會長吳秋北跨黨派現身支持，吳更呼籲灣仔居民集中票源支持黃守東。



被問到兩黨是否達成合作共識，對抗同區其他候選人，新民黨主席葉劉淑儀表示，「只要無撞區、資源做得到、理念相同都會幫」，她又指灣仔區選情緊張，呼籲各界支持。



吳秋北：昔日參選得到黃守東協助

區議會選舉將至，灣仔區競爭激烈，已報名參選人有民建聯成員穆家駿、自由黨宋芝齡、獨立參選人李碧儀、沒有申報政治聯繫的李文偉，以及今日（21日）舉行宣傳車啟動儀式的新民黨黃守東，灣仔區成為另一個「5爭2」選區。

灣仔區競爭激烈，吳秋北今日現身支持黃守東，更直言：「工聯會全力支持黃守東，要集中票源支持黃守東！」吳秋北解釋，昔日參選時獲黃守東協助，介紹了灣仔區內的衞生黑點、樓宇及民生情況等，大讚黃守東熟知區內情況，故期望可動員更多市民支持黃守東。

宋芝齡現身TVB流行都市 葉劉不考慮投訴

葉劉坦言灣仔區選情緊張，希望市民可向抱有熱誠的黃守東提供機會，讓他盡心盡力地服務社區。被問到新民黨與工聯會是否合作參戰區選，葉劉表示，「只要無撞區、資源做得到、理念相同都會幫」，指自己亦有為工聯會離島區候選人站台。

同區參選人宋芝齡日前在無綫（TVB）節目《流行都市》亮相，被問到新民黨或黃守東會否考慮向選舉管理處投訴時，葉劉稱不考慮投訴，但提醒參選人要審慎處理。

另外，終審法院早前裁定政府須於兩年內，設定替代框架承認同性婚姻。立法會議員何君堯去信立法會，促請政府考慮提請人大釋法。葉劉重申不能隨便釋法，應由港府自行處理，強調法庭裁決不是改變婚姻法律，只是要求提出代替框架，她引述資深法律人士認為法庭要求空泛，指倘政制及內地事務局無信心在兩年內提出代替框架，可向法庭申請。

葉劉指無加稅空間 街市更應減費

除此之外，外界關注財政司司長陳茂波出席APEC後發網誌提到有經濟體正考慮不影響投資下增加稅收，葉劉認為香港會展、機場等方面的經濟復蘇情況良好，但基層經濟仍未復蘇，直言：「不單不應加稅，基層的收費，如街市、短期收費等更應該減費！實際看不到有加稅空間。」

區議會選舉2023已報名參選人名單

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