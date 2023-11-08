香港夜繽紛｜三海濱活動吸引27萬人次　黃偉綸：無估算經濟效益

政府9月中展開「香港夜繽紛」活動以激活本地經濟，負責統籌項目的財政司副司長黃偉綸今日（8日）回應議員質詢活動成效時，細數多項入場人次數據，包括截至10月31日為止，被視作主打項目之一的三個海濱場地的活動吸引27萬人次進場。但對於議員要求交代活動帶來的額外經濟效益和旅客數字時，黃回應稱：「沒有特別估算」，只引述個別商戶稱生意上升兩至三成。



黃偉綸透過書面回覆經民聯立法會議員陸瀚民質詢有關「香港夜繽紛」活動成效時指，活動推出以來，市民和遊客的反應正面，就政府部門舉辦的夜間活動而言，中秋節期間舉行的綵燈會累計到訪人數約 66萬人次。而藝術館、香港科學館和香港太空館從9月29日起，逢星期五、六、日及公眾假期延長開放時間，並在逢星期六的晚上推出特別活動。截至10月29日，三間博物館在晚上延長開放的時段內共錄得超過7200人次參觀。

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至於視作活動重頭項目之一的海濱活動，截至10月31日，三個海濱場地的活動共吸引約27萬人次。他續指，其他「香港夜繽紛」活動亦深受歡迎，如國慶煙花匯演吸引了超過43萬人在維港兩岸觀賞、中環海濱舉行的香港美酒佳餚巡禮錄得約14萬人次入場參與。

夜繽紛活動陸續有來

黃偉綸指「香港夜繽紛」的各項活動將陸續推出，會繼續利用節日元素,為市民提供更多活動的選擇，增添歡樂氣氛，當中包括聖誕節日活動、跨年倒數、農曆年宵市場等。民政及青年事務局亦會積極推動在明年上半年於不同地區舉辦活動。政府會繼續鼓勵不同機構舉辦具香港特色和吸引力的夜間活動。

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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未交代經濟效益估算 只引述商戶稱生意升兩至三成

不過，陸瀚民也有要求當局交代有否估算活動為香港額外帶來的旅客和經濟收益，及若未月估算的原因。

黃偉綸則稱：「我們沒有特別估算『香港夜繽紛』可為香港帶來多少額外旅客及經濟收益。」

他指不同活動能營造香港熱鬧節慶氣，同時帶動旅遊、零售消費和餐飲等不同行業的生意。有商場營辦商曾表示，政府推動夜間活動有助增加市民消費意欲，個別商戶亦指生意上升了兩至三成。相關政府部門會繼續積極協調，靈活配合活動主辦單位，提供適切的協助。