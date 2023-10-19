訪京有否向領導人談施政報告？李家超：向副總理丁薛祥講香港近況

行政長官李家超第二份施政報告，將於下星期三發表。正在北京的李家超被問到下星期發表的施政報告，是否會派錢鼓勵生育時沒正面回應，說施政報告還有一星期便會宣布，屆時所有政策細節大家都會很清楚。至於今次訪京有否與國家領導人談及施政報告，李家超說曾經與國務院副總理丁薛祥談及香港近況。



李家超在北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇之後會見傳媒。（政府新聞網片段截圖）

李家超曾與丁薛祥會面談香港近況

李家超在北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇之後會見傳媒，他被問到今次在北京有否與國家領導人會面，並談及下周三（25日）發表的任內第二份施政報告，他說今次出席的論壇會議，國家領導人亦有出席，其中一場有國務院副總理丁薛祥作主旨發言，李家超說，會議期間與丁薛祥有溝通，亦向丁薛祥「講咗香港嘅近況」。

施政報告派錢鼓勵生育？李家超：公布時大家會清楚

對於《香港01》獨家報道，政府研究向每名新生嬰派發5位數字款項，其中一個可研究水平或為2萬元。 李家超被問到是否會派錢鼓勵生育，他沒正面回應，說施政報告還有一星期便會宣布，屆時所有政策細節大家都會很清楚。

李家超在北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇之後會見傳媒。（政府新聞網片段截圖）

精進建築同系公司會否釘牌？李家超：按法律法規處理

被問到精進建築工程被釘牌，其他同系公司會否同樣不獲續牌，李家超說發展局與房屋署會按現時法律法規針對建築公司工程安全要求，他說支持按法律法規處理，整體來說要注意職業安全，確保做任何事情時有規有矩，按標準符合要求，至於涉事公司或其他建築公司有關係的情況，都會按法律法規處理。他又說關心整體房屋供應，已促了房屋局細心檢視現實情況，稱過去發生過建築公司因為有問題而停止運作的情況，政府是有經驗的，會全心投入處理，房屋局亦會研究情況。

李家超有意訪問歐洲 適時公布外訪細節

李家超又說，香港必定會全力參與「一帶一路」建設，融入國家發展。被問到有否計劃訪問西方國家，他說去其他國家訪問可將香港的商機拓展，將香港的優勢介紹給其他國家，互惠互贏是重要，稱會繼續出去外訪，「東盟國家是首選，其他中東或歐洲都有訪問計劃」，惟要按日程決定，適當時候會公布外訪細節。他說歐洲是重要市場，最近一年與歐洲駐港總領事、歐盟代表亦有溝通，稱共同發展經濟是大家的共同意願。