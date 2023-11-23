丁薛祥見港澳青年沒提區選、23條　霍啟剛引述稱要推動國家安全觀

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，昨日（22日）在北京接見港澳青年交流團。團長霍啟剛引述丁薛祥指，希望青年知道「國家從哪裡來」，又詢問他們有否參觀中國共產黨歷史展覽館。霍啟剛希望港府增加展覽，讓市民更好了解中國歷史。



被問到丁薛祥有否提及區議會選舉和23條立法，霍啟剛接受《香港01》訪問時說，丁薛祥沒有直接提及，因不會只討論某事件或某事情，整體來說要推動國家安全觀。



丁薛祥問有否參觀機中共歷史館 稱青年要知國家從哪裡來

剛從北京返港的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，今日（23日）在立法會會議上，主動提及帶領訪京團期間，獲丁薛祥接見。他引述丁薛祥指，要知道國家從哪裡來的，成就、路怎麼樣走過來，才知道之後要往哪裡去。霍啟剛指，丁薛祥所指是歷史十分重要。他又指出，丁薛祥亦有問及，有否機會到中國共產黨歷史展覽館參觀。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，今日（23日）在立法會會議上，主動提及帶領訪京團期間，獲丁薛祥接見。（立法會直播截圖）

霍啟剛倡港府設流動展覽加強推廣中國歷史

霍啟剛指出，訪京團有半日時間參觀展覽館，惟團友指展覽館很多資料，參觀時間略有不足，而他認為其實一日都不夠時間參觀。反觀香港，霍啟剛指歷史相關博物館都不多，雖施政報告有指出設立兩個博物館，但仍希望港府進一步加強推廣中國歷史博物館，介紹包括近代史等黨歷史，以及設流動展覽，讓市民更好了解相關歷史，建立正確觀念。

丁薛祥沒直接提及區議會選舉、23條立法

霍啟剛在會後接受《香港01》訪問時說，丁薛祥沒有直接提及區議會選舉和23條立法，總理的角度來說不會只討論某事件或某事情，當然整體來說要更加推動國家安全觀，要推動社會學習歷史，以史為鑒，要有更融入國家發展。

霍啟剛又表示，他們將致力做好青年工作，包括積極參與下月區議會選舉，以及為《基本法》23條立法，《愛國主義教育法》等，做好解說工作，說好立法的必要性、重要性，如何推動立法整體過程。