經民聯倡為「三無大廈」設清潔隊　擴大推行「聯廈聯管」計劃

為協助「三無大廈」業主維修舊樓，經民聯促請政府「多管齊下」，包括逐步擴展市建局九龍城「聯廈聯管」計劃至更多地區，和組織專門負責「三無大廈」的清潔隊等。



副主席梁美芬指清潔隊已有實踐經驗，香港有很多有心人在空餘時間做義工。能力方面，她說很多人都能清潔，安排一個工程界人士在隊伍亦能幫助其他隊員解決問題。主席盧偉國指樂見政府採納現時有部份區域試行計劃，認為不需要先導計劃，可以直接推行。



經民聯建議將市建局「聯廈聯管」計劃拓展至更多地區，並增加每年市區重建的樓宇數目。（李宇婷攝）

梁美芬提到以往參加的義工都能勝任清潔隊工作，不時有志願組織成功組辦清潔隊。此外，關愛隊亦已啟動，成員能以自身的網絡，招募有相關知識的人士組織清潔隊，幫助有需要的業主。

倡加強市建局舊區重建計劃力度

本港市區重建速度緩慢，盧偉國建議政府應該盡快展開大型舊區整體重建計劃。市建局五年業務網領指，將展開約650幢樓宇的重建工作，平均每年130幢，盧偉國認為重建力度需要加大，如果平均每年重建增加至150幢，5年內可重建750幢舊樓，不但可以加快舊樓舊區的重建進度，提供逾1.1萬個住宅單位，而且單是建築工程就可直接提供接近1萬個就業機會，連帶創造的物業管理、零售、餐飲、個人服務等的就業和商業機會，將帶來可觀的社會和經濟效益。

至於工程人手緊張，他認為香港各經濟領域都需要向前發展，讓市民安居樂業，人力不能充份配合是自然的，政府要就人力採取適當措施，包括本地培訓和輸入外勞。

經民聯建議加大舊樓重建規模，並放寬地積比，以興建更多住宅單位。（資料圖片/黃偉倫攝）

倡重建樓宇放寬地積比 增可建單位數目

副主席林鍵鋒表示，私人發展商是舊區重建的主導力量，再次建議政府在未來數月樓市平穩發展下，全面撤銷樓市「辣招」，免除買家印花稅（BSD）、新住宅印花稅（NRSD）和額外印花稅（SSD），盡快促進樓市復常，同時考慮豁免舊樓重建單位的「禁售期」，以減省重建成本，進一步加快重建步伐。他亦建議政府放寬地積比率，提高樓宇高度，令重建後可新增的單位數目進一步增加，增加發展商重建舊樓的誘因。