彩虹邨重建｜何永賢：同區分批安置　議員料宏照道項目收半數居民

房委會正推行10個公屋重建項目，消息指，房委會將選定樓齡達60年的彩虹邨重建。房屋局局長何永賢今早（7日）在電台節目表示，預計會在同區分批地安置居民，並指整體而言重建價值足夠，是適合建公屋。



公屋聯會主席文裕明在另一節目表示，建議宏照道公屋項目接收居民，亦可以學校或較矮建築建新樓安置居民。有議員預料，宏照道可處理約半數彩虹邨的居民。有學會預計，重建後可興建40至50層高的樓宇及適合興建公屋。



▼11月6日 彩虹邨即將展開重建▼



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同區分批安置居民

何永賢接受新城電台訪問時，被問及是否就公共屋邨進行重建，她表示要考慮不同因素，包括屋邨本身的樓宇結構質素、老化情況以及未來投入的維修資金是否會越來越多；屋邨附近是否有合適的安置屋邨等，所以要小心研究。

她指會在同區尋找安置地方，分批搬遷彩虹邨的居民。她明白居民希望在就近地方安置，但在市區的老舊屋邨發展成熟，旁邊土地已發展，故有難度，「好似褪啲棋咁，一個一個咁褪，呢個係難嘅。」

重建價值足夠會建公屋

彩虹邨重建後會否建公屋，她不評論個別項目，但就整體而言會，因視乎重建價值是否足夠，如項目的地盤太小或座數不多，能增加的單位有限。對於如何處理彩虹邨內的學校，她表示：「係唔容易嘅。」

建議宏照道公屋接收 學校或矮建築建樓安置

公屋聯會主席文裕明在港台節目《千禧年代》表示，彩虹邨有60年樓齡，房屋質素偏差，很多居民反映希望重建。由於屋邨租金相對較平，而樓宇維修費用貴，在公帑使用的角度重建亦合理。他說彩虹邨有7400多戶，可以考慮宏照道的公屋項目用作接收，亦可以考慮先處理彩虹邨內一些學校或較矮的建築物，利用有關土地建新樓用作安置。

宏照道可處理約半數居民

身兼房委會委員的立法會議員鄧家彪表示，如果宏照道的項目全部用作吸納彩虹邨的居民，相信可以處理到約半數的彩虹邨居民。他又說彩虹邨內有不少居民關心社區網絡問題，因為很多街坊住了40、50年以上，有很多老相識或姻親關係，如果能夠一大批街坊搬遷至新社區，能夠較好保留原有社區網絡。

可興建40至50層高的樓宇 可建公屋

香港測量師學會前會長何鉅業說，彩虹邨是位處市區較難得的完整土地，如果用盡地積比率，相信可興建40至50層高的樓宇，亦可以留有空間增加商業元素，增加停車位以加強港鐵彩虹站的轉乘作用。何鉅業認為，有關地皮日後用作興建公營房屋會較恰當，在設計上可以加添區域公共元素，令連帶新蒲崗的整個地區，有更好社區設施配套。