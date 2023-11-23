霍啟剛：丁薛祥寄語港澳青年　要更正確、全面了解國家發展大局

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，昨日（22日）在北京接見港澳青年交流團。訪問團團長、體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛指，訪京團約有150名港澳青年，最年輕14歲，平均32歲。他表示「重頭戲」是獲國務院副總理丁薛祥接見，在1.5小時內大家積極發言，丁薛祥樂於聆聽青年聲音，整日氣氛很好。



霍啟剛引述國務院副總理丁薛祥寄語，包括要更加正確、全面了解國家發展大局及國際形勢。



（左起）邱達根、吳傑莊、霍啟剛、梁毓偉和林琳，向傳媒匯報國務院常務副總理丁薛祥接見港澳青年交流團的情況。（馮子健攝）

丁提及中國在共產黨領導下40多年高速經濟發展，仍保持穩定狀態；要知道從哪裡來，才知道往哪裡走；大是大非情況下要立場堅定，堅持「一國兩制」；要融入國家發展大局、提及前海、橫琴、南沙建設。

提到香港文化、歷史、語言都是青年優勢

霍啟剛指丁薛祥又提及香港有優勢，稱香港文化、歷史、語言都是青年優勢，要利用優勢協助國家對外交流。丁對訪京團表示，希望將所見所聞帶回香港，講述給身邊朋友、家人，讓正能量更好傳達。

民建聯立法會議員林琳指，丁薛祥提及治國全心全意為人民，又表示香港要了解歷史進程，以及國家安全很重要，中央不會讓步，舉例中英談判時，鄧小平態度都十分強硬。此外，丁又稱要推動「一國兩制」，勉勵青年要有鬥爭精神。

勉勵青年要有鬥爭精神 肯定香港創科

科技創新界立法會議員邱達根表示，丁薛祥談及創科時，舉例有企業由年輕港人及內地創業，最終成為獨角獸企業，勉勵年輕人，利用好大灣區措施，亦提及前海、南沙、橫琴發展，會有很多青年創業政策，並對香港創科給予肯定。