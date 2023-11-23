區議會選舉2023｜李家超要求各部門　以多元渠道、創新手法宣傳

12月10日區議會選舉，政府正在落力宣傳。特首李家超今日（23日）主持跨政策局及部門的「區議會選舉籌備工作督導會議」，要求各政策局及部門繼續加強宣傳，透過多元渠道和創新手法，深入社區各階層推廣今次選舉。



11月15日，李家超落區，亦有呼籲市民在區議會選舉投票。（資料圖片/蘇煒然攝）

各部門要達到四個目標 包括鼓勵市民踴躍投票

李家超表示，今次區議會選舉是重塑區議會及完善地區治理架構後，第一次舉行的全港性的選舉，意義重大。他要求各政策局及部門必須全力以赴，確保選舉公平、公正、廉潔、安全、有序地舉行，達到確保選舉投票和點票過程高效完成、防止舞弊及非法行為、做好宣傳工作和鼓勵市民踴躍投票的四個目標。

政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟及各相關政府部門首長及代表，都在會上匯報籌備選舉工作進展。

指公務員有責任支持政府政策 履行公民責任去投票

李家超亦表示，公務員有責任支持和落實政府就區議會選舉制訂的政策，並應以身作則，履行公民責任去投票。他亦提醒各部門必須防範、化解任何風險，包括對選舉的破壞干擾、攻擊抹黑，甚至「軟對抗」行為等，要有底線思維，作出全面準備，果斷採取應對行動，有效即時處理不同突發情況。