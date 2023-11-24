檢閱懲教署結業會操　李家超：時刻警剔破壞力量暗中作亂挑戰政府

行政長官李家超今日（24日）主持懲教署學員結業會操，他致辭時說，面對地緣政治複雜、外部勢力不斷插手及干預香港事務，懲教署要時刻警惕、建立底線思維，防止破壞國家安全的力量暗中作亂，企圖挑戰中央和特區政府的管治。



他又指，2019年黑暴、港版顏色革命，對社會造成重大破壞，對國家安全的威脅不能忘記，隨著《香港國安法》頒布，涉事犯案人士依法被捕還押和判刑，香港實現由亂到治，社會重新回復安定，懲教署的更新工作必需到位，確保在囚人士恪守監獄秩序和規律，令香港社會維持整體安定的局面。



李家超致辭時指，香港在「一國兩制」下，有背靠祖國聯通世界的獨特優勢，確保特區在由治及興的新征程上，保持長期繁榮穩定，維護國家主權安全發展是「一國兩制」方針的最高原則。他指，懲教署是守護香港的六支紀律部隊之一，堅負維護國家安全重大使命。

他續指，今時今日講求懲和教並重，提到署方推出多個更新活動，協助涉及嚴重罪行和有激進思想的在囚人士，重新建立正確價值觀，他對署方工作予以肯定。

期望懲教署續為「迷路」人指引前路

李家超又讚揚懲教人員無畏無懼防犯打擊監獄內的不法及違規活動，防止監獄被反中亂港勢力侵擾，他期望懲教署繼續為社會曾「迷路」的人指引前路，亦希望懲教人員有清晰目標，敢於接受挑戰，成為勇於承擔、嚴守紀律、盡忠職守，團結一致為香港長期繁榮穩定，「一國兩制」行穩致遠作出貢獻。

今日結業的有128位二級懲教助理，李家超檢閱會操隊伍後，頒發「金笛」予最佳學員。