李家超首回應香港國安案送內地審　稱有信心香港可處理特大案件

美國國會提出「香港制裁法案」，全國人大前常委譚耀宗早前警告極端情況會將國安案件送內地審理。行政長官李家超今早（21日）出席行會前見記者，首次回應何時會動用《香港國安法》第55條，將國安案件移交內地審理，他稱「我有信心香港可以處理到我們面對的國家安全風險，包括現有的案件，尤其是一些特大案件」。



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李家超：目前有信心香港可以處理特大國安案件

全國人大前常委譚耀宗早前回應美國國會提出「香港制裁法案」時表示，港府有可能「被迫」動用《港區國安法》第55條，把部份國安案件移交內地處理。

李家超回應說，條例清楚列明只有三種清況須將案件移交至內地，包括（一）案件涉及外國或境外勢力介入的複雜情況，港府管轄權有困難；（二）出現港府無法有效執行本法的嚴重情況；（三）出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。

李家超直言：「在目前來看，我有信心香港可以處理到我們面對的國家安全風險，包括現有的案件，尤其是一些特大案件，我們都有信心可以處理。」他續指，對執法部門、司法人士充滿信心，重申有信心做好香港維護國家安全的工作，包括有能力處理可見風險。但他表示，「如果2019年的『黑暴』、『港版顏色革命』，內裡涉及的境外勢力介入，我們是要警惕的，更要強烈譴責，令到他們不要再肆無忌憚」。