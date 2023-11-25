區議會選舉｜被質疑亮相TVB流行都市　宋芝齡：不能決定播出時間

區議會選舉將於12月10日舉行。自由黨今日（25日）為灣仔區直選候選人宋芝齡、灣仔區地委會候選人林偉文造勢。



對於宋芝齡早前現身無綫電視（TVB）節目《流行都市》，被外界質疑選舉不公，民建聯立法會議員李慧琼早前更指會研究是否向選舉事務處投訴。宋回應指尊重每個黨的立場，但自己只是藝人身份，不能決定節目播出時間，選舉有跟足程序及指引。



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接觸選民以笑容搭救

造勢大會上，宋芝齡表示心情激動、興奮、緊張，冀市民支持自由黨進入議會為大家服務。林偉文則指感謝大家支持，會將灣仔區「當自己娘家」服務。及後更「敲鑼」，自由黨副主席李鎮強表示「噹噹聲」寓意當選。

被問及藝人有何優勢，會否資歷尚淺。宋芝齡指她地區事情處理得「快狠準」，亦會諮詢自由黨的立法會議員，又笑言接觸市民時亦會以「笑容搭救」。她認為優勢在於可以與居民打破隔膜，區內有問題時，市民容易找到她本人。

有跟足程序及指引

對於李慧琼早前指可能向選舉事務處投訴宋芝齡在選舉期間，在《流行都市》亮相。宋表示沒有特別對策，但尊重每個黨的立場。她又稱，公司決定播出時間，不屬於她工作一部份，宣布參選時，亦有向公司遞交表格請假，有跟足規則、程序及指引。

至於會否擔心自由黨候選人在區議會選舉中落選，自由黨主席邵家輝指，候選人熱心為香港服務，要呼籲市民支持，冀候選人繼續努力及成為當選者。而是否需要提早告急，邵指接觸市民都感覺良好，會繼續努力，按實際情況適時呼籲市民投票。

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易志明：的士業界12月與政府開會

問及的士業界停止罷工行動，但會否有下一步部署。自由黨航運交通界立法會議員易志明指，政府早前發出新聞稿，承諾改善業界環境，業界「暫時收貨」。不過，政府會在下月再與業界開會討論，料屆時才得悉業界有何反應，現階段難以評論業界會否再組織罷工行動。

灣仔區直選的候選人還有民建聯穆家駿、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

灣仔區地區委員會界別提名還有無申報政治聯繫李文龍、獨立候選人莫繡安、無申報政治聯繫鍾嘉敏、無申報政治聯繫吳澤森。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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