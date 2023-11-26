區議會選舉｜73歲田北辰拉票遇到77歲老伯　一個動作令他非常感動

原定派5人參選區議會選舉的實政圓桌，僅1人獲足夠提名參選。73歲的召集人田北辰為黨友拉票時，遇到一名77歲老伯，引述對方稱今年77歲將首次投票支持實政圓桌，但沒提及原因，只是拍膊頭叫加油。田北辰稱香港人有鋤強扶弱精神，會因為抱打不平出來支持。



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獲77歲首投族拍膊頭叫加油 田北辰稱港人愛鋤強扶弱

田北辰稱過去一個星期，繼續馬不停蹄到屯門，為實政圓桌唯一入閘的屯門西直選候選人莊豪鋒站台、拉票，其中最令他感動的，是有一名老伯說自己香港出生，從來未投過票，「今年77歲將會係人生第一次投票，因為要支持我哋，但冇講原因，淨係拍拍膊頭叫我哋加油」。

他又說，有另一名街坊跑過來捉著他的手說多謝，稱三年前疫情最嚴峻時候，到處都買不到口罩，「有朋友叫佢試吓打電話搵田北辰，結果幾日之後真係有口罩寄到屋企，到今時今日佢仲留住裝口罩個袋」。

田北辰稱非常感動，「一直以來相信香港人有一種鋤強扶弱嘅精神。有啲人因為抱打不平而出嚟支持，有啲人因為我哋雪中送炭而出來支持」，呼籲選民下月10日投票。

屯門西直選名單：無申報政治聯繫鄧德成、工聯會徐帆、實政圓桌莊豪鋒、民建聯鍾健峰。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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